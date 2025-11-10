Werewolf Etiquette – Werewolf Etiquette (EP)

Artist: Werewolf Etiquette

Herkunft: USA

Album: Werewolf Etiquette

Genre: Post Hardcore, Heavy Psych Noise, Bass & Drum

Spiellänge: 18:06 Minuten

Release: 07.11.2025

Label: Noisolution

Link: https://www.instagram.com/werewolf_etiquette_band/

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Davo Gould

Schlagzeug, Keyboards, Piano, Percussion, Minimoog, Samples – Geoff Haba

Tracklist:

You Better Prey Hurt People Dear Me Blow Out The Candles Hold On Me

Mit Werewolf Etiquette melden sich zwei Musiker zurück, die man lange nicht gemeinsam gehört hat: Davo Gold und Geoff Haba – einst prägende Köpfe der legendären Mother Tongue. Ihr neues Projekt trägt unverkennbar Spuren der Vergangenheit, schlägt aber zugleich ein neues Kapitel auf: roh, direkt, experimentell und voller Energie.

Die selbst betitelte EP Werewolf Etiquette ist am 7. November 2025 über das Berliner Kultlabel Noisolution als liebevoll gestaltete 12″-Vinyl mit Textblatt und Etching auf der B-Seite erschienen. Schon das Format zeigt, dass es hier nicht um schnellen Konsum geht, sondern um handgemachte, ehrliche Musik mit Haltung.

Mother Tongue – man mag es kaum glauben – haben vor mittlerweile siebzehn Jahren ihren letzten Song veröffentlicht. Nun kommt mit Werewolf Etiquette etwas, das vertraut klingt, aber zugleich frisch und zeitgemäß wirkt. Ein neues Projekt mit alter Seele: Davo Gold, Sänger und Bassist, kehrt mit markanter Stimme und spürbarem Feuer zurück, während Geoff Haba, der ursprüngliche Schlagzeuger und Mitgründer von Mother Tongue, an Drums, Keys und Samples ein beeindruckendes Klanggerüst erschafft. Gemeinsam entwickeln sie einen Sound, der ohne Gitarren auskommt – und trotzdem wuchtiger und lebendiger klingt als so manche Rockband in Vollbesetzung.

Musikalisch bieten die fünf Tracks der EP eine wilde Mischung aus Heavy Psych, Stoner, Noise und Alternative. Der Opener You Better Prey legt druckvoll los und kombiniert hypnotische Grooves mit verzerrten Klangflächen. Hurt People treibt die Spannung weiter, chaotisch und intensiv, fast so, als würden sich die Musiker gegenseitig herausfordern. Dear Me beginnt verhalten, explodiert dann aber in rhythmischen Ausbrüchen und noisigen Zwischentönen. Blow Out The Candles flirtet mit Punk und Hardcore, während Hold On Me das Ganze mit vertrackten Rhythmen und kantigen Dissonanzen beschließt.

Werewolf Etiquette ist keine Musik für den Mainstream, sonst wären sie ja auch nicht beim „Label for Minorities“ Noisolution gelandet. Die EP ist ein mutiges Statement zweier Musiker, die ihre gemeinsame Geschichte neu definieren. Zwischen Wahnsinn und Groove, Lärm und Struktur entsteht hier etwas Eigenständiges, das alte Fans ebenso abholt wie neue Hörer überrascht.

Und das Beste: Live wird das Ganze noch eine Spur intensiver. Werewolf Etiquette begleiten in Kürze Mother Tongue als Support – ein Aufeinandertreffen, das Vergangenheit und Gegenwart eindrucksvoll miteinander verbindet.

Hier die Termine:

20.11. Berlin – Wild At Heart

21.11. Berlin – 30 Jahre Noisolution – Neue Zukunft

22.11. Dresden – Beatpol

23.11. Bielefeld – Forum Bielefeld

24.11. Aschaffenburg – Colos-Saal

25.11. Köln – Club Volta

26.11. Hamburg – Knust

27.11. Dortmund – Musiktheater Piano

28.11. Karlsruhe – Substage

29.11. Nürnberg – Hirsch

Wir werden live in Berlin bei der Noisolution-Sause dabei sein und berichten.