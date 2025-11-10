Startseite
Highest Primzahl On Mars: neues Album „What???“ ab dem 15.11.2025 erhältlich

Singleauskopplung des Titeltracks ab sofort verfügbar

Am 15. November 2025 erscheint das neue Album What??? der Frankfurter Psychedelic-, Kraut- und Space-Rock-Band Highest Primzahl On Mars über Clostridium Records – erhältlich auf CD und Vinyl! Als kleinen Vorgeschmack könnt ihr euch schon jetzt den Titeltrack anhören:

Also, worauf wartet ihr noch? Steigt ein, schnallt euch an und lasst euch von Highest Primzahl On Mars auf ihre galaktische Reise mitnehmen!

Highest Primzahl On Mars sind:

  • Arun Kumar – Gitarre, Theremin
  • Uli „Hank“ Wagner – Gitarre
  • Frank Diedrich – Bass, FX
  • Gerd Böhme – Schlagzeug, Stylophone

Weitere Infos findet ihr auf der Bandseite. Ein Review zur neuen Scheibe gibt es natürlich vor der Veröffentlichung hier bei Time For Metal.

Highest Primzahl On Mars – What???