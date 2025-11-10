Highest Primzahl On Mars: neues Album „What???“ ab dem 15.11.2025 erhältlich

Am 15. November 2025 erscheint das neue Album What??? der Frankfurter Psychedelic-, Kraut- und Space-Rock-Band Highest Primzahl On Mars über Clostridium Records – erhältlich auf CD und Vinyl! Als kleinen Vorgeschmack könnt ihr euch schon jetzt den Titeltrack anhören:

Also, worauf wartet ihr noch? Steigt ein, schnallt euch an und lasst euch von Highest Primzahl On Mars auf ihre galaktische Reise mitnehmen!

Highest Primzahl On Mars sind:

Arun Kumar – Gitarre, Theremin

– Gitarre, Theremin Uli „Hank“ Wagner – Gitarre

– Gitarre Frank Diedrich – Bass, FX

– Bass, FX Gerd Böhme – Schlagzeug, Stylophone

Weitere Infos findet ihr auf der Bandseite. Ein Review zur neuen Scheibe gibt es natürlich vor der Veröffentlichung hier bei Time For Metal.