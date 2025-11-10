Metal Blade Records: begrüßt die griechische Band Yoth Iria im Roster

Metal Blade Records ist stolz darauf, die Unterzeichnung von Yoth Iria bekannt zu geben, einer der angesehensten und einflussreichsten zeitgenössischen Black-Metal-Bands Griechenlands. Gegründet von Veteranen der griechischen Extreme-Metal-Szene, verkörpern Yoth Iria die dunkle Mystik, Erhabenheit und spirituelle Intensität, die Griechenlands einzigartigen Beitrag zu diesem Genre ausmachen, und fügt dem Ganzen noch eine ganz eigene Note hinzu.

„This new chapter with Metal Blade Records marks not only a huge step forward but also a true milestone in our journey. It is a great honor for us to join the roster of such an iconic label and stand alongside so many legendary bands“, kommentiert die Band.

Die Band arbeitet derzeit an ihrem neuen Studioalbum, das im Frühjahr 2026 über Metal Blade Records erscheinen soll. Fans können sich auf eine monumentale und atmosphärische Fortsetzung des Erbes von Yoth Iria freuen, die mit neuer kreativer Kraft die Grenzen des Black Metal erweitert.

„Yoth Iria represent everything that makes the Hellenic black metal tradition so enduring: atmosphere, mysticism, and uncompromising artistic spirit. We are thrilled to welcome them into the Metal Blade family and to help bring their next chapter to the world“, sagt Markus „Bart“ Grasseck, European Label Manager bei Metal Blade Records.

Vor der Veröffentlichung des neuen Albums werden Yoth Iria im November und Dezember 2025 als direkte Support-Band von Nailed To Obscurity auf Europatournee gehen. Die Band wird ihre intensiven Live-Auftritte auf Bühnen in Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und weiteren Ländern präsentieren.

Yoth Iria – Tourtermine

20/11/25 – DE – Mannheim, 7er Club

21/11/25 – CH – Baden, Werkk Kulturlokal

22/11/25 – IT – Bologna, Alchemica Club

23/11/25 – IT – Mailand, Slaughter Club

24/11/25 – DE – München, Backstage

25/11/25 – DE – Stuttgart, Schwarzer Keiler

26/11/25 – FR – Paris, Backstage By The Mill

27/11/25 – NL – Maastricht, Muziekgieterij

28/11/25 – DE – Siegburg, Kubana

29/11/25 – DE – Herford, Kulturwerk

30/11/25 – DE – Berlin, Urban Spree

01/12/25 – DK – Kopenhagen, Stengade

02/12/25 – SE – Stockholm, Kollektivet Livet

03/12/25 – SE – Göteborg, Fängelset

04/12/25 – DE – Hamburg, Logo

05/12/25 – DE – Essen, Turock

06/12/25 – DE – Emden, Live Music Center

Seid gespannt auf weitere Details zur bevorstehenden Veröffentlichung von Yoth Iria, darunter der Albumtitel, das Artwork und die Ankündigung der ersten Single in den kommenden Monaten.

