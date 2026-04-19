Crippled Black Phoenix: neues Album „Sceaduhelm“ ist jetzt als vollständiger Stream verfügbar

Crippled Black Phoenix präsentieren den kompletten Albumstream von Sceaduhelm, ihrem neuen Album auf Season Of Mist. Das Album ist Freitag, den 17. April, erschienen und auf allen Plattformen verfügbar. Mit zwölf Tracks und einer Spielzeit von gut 66 Minuten ist Sceaduhelm das bisher introspektivste und minimalistischste Werk der Band. Es wendet sich von kollektiven Umbrüchen ab und untersucht emotionale Erschöpfung, Verfall und persönlichen Zusammenbruch.

Während sich frühere Alben von Crippled Black Phoenix mit historischer Gewalt und gesellschaftlichen Spaltungen auseinandersetzten, wendet sich Sceaduhelm nach innen und lauscht den Folgen: Trauer, Mitschuld, beschädigte Intimität und die Last des Durchhaltens. Das Album entfaltet sich eher als einheitlicher psychologischer Raum denn als traditionelles Konzeptalbum. Langsame Spannungsaufbauten, minimalistische Wiederholungen und ungelöste Spannungen tragen ebenso viel Gewicht wie die Melodie. Die Vocals teilen sich Belinda Kordic, Ryan Patterson und Justin Storms, die jeweils eine eigene, aber dennoch harmonische emotionale Ebene in den zwölf Tracks des Albums besetzen.

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