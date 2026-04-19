Moon Shot: haben neues Musikvideo „Hammer Of Changes“ veröffentlicht

Mit ihrer neuen Single Hammer Of Changes melden sich Moon Shot eindrucksvoll zurück und liefern den nächsten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Thunderlust, das am 18. September erscheint.

Angetrieben von roher Energie und einem gewaltigen, hymnischen Refrain verbindet Hammer Of Changes Intensität mit emotionaler Tiefe. Der Song lebt vom Kontrast zwischen verletzlichen, fast melancholischen Strophen und explosiven Mitsing-Refrains – ein dynamisches und fesselndes Hörerlebnis. Inhaltlich behandelt der Track den inneren Konflikt zwischen Anpassung und Selbstbestimmung. Die wiederkehrende Zeile „black or white“ steht für den ständigen Druck, sich entscheiden und in vorgegebene Rollen fügen zu müssen – doch anstatt nachzugeben, entscheidet sich das lyrische Ich bewusst für Veränderung, kompromisslos und mutig.

Zeilen wie „I raise my hand, I break the cage“ verwandeln Zweifel in Entschlossenheit. Der Hammer Of Changes wird dabei zum Symbol für Mut, Selbstermächtigung und den Willen, Barrieren einzureißen – sowohl innere als auch äußere.

Credits:

Regie: Sami Joensuu

Kamera: Florian Nielssen & Simon Kleefuß

Schnitt: Lana Aapaoja

Colorgrading: Mika Onnela

Produktion: Riikka Hesse

Executive Producer: Juho Harjula

Produktionsfirma: Kameron

Frontmann und Texter Ville erklärt:

„Wenn du jemals in einer Beziehung warst, in der du dich nicht wohlgefühlt hast, in einem Unternehmen gearbeitet hast, in dem du dich wie ein Außenseiter gefühlt hast, oder Diskussionen anhören musstest, denen du nicht zustimmst – dann ist dieser Song für dich. […] Wenn der Punkt ohne Rückkehr erreicht ist und es Zeit ist zu handeln.“

Er beschreibt den Song als Moment der Befreiung und Transformation:

„Dieser Song bringt dich dazu, Luftschlagzeug zu spielen und dir den Schweiß von den Seiten laufen zu lassen. Hammer Of Changes ist eine Abrissbirne in Form eines Peace-Zeichens.“

Gitarrist und Hauptsongwriter Jussi ergänzt:

„Hammer Of Changes ist ein kraftvoller, aber zugleich feinfühliger Uptempo-Rocksong, der perfekt fürs Rockradio geeignet ist. […] Verletzliche, zarte und melancholische Strophen treffen auf heftige, explosive Mitsing-Refrains.“

Er hebt besonders die harmonische Tiefe der Gitarrenarbeit und die rohe Gesangsperformance als prägende Elemente hervor.

Mit ihrer vorherigen Single No Walls setzte die Band bereits ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Vertrauen in einer zunehmend gespaltenen Welt. Der Song, der kraftvolle Grooves mit emotionaler Tiefe verbindet, hat auf YouTube bereits über 300.000 Aufrufe erreicht.

Während No Walls den Fokus auf das Überwinden von Barrieren zwischen Menschen legte, geht Hammer Of Changes noch einen Schritt weiter – und reißt diese Mauern aktiv ein. Zusammen zeichnen beide Singles ein klares Bild dessen, wofür Thunderlust steht: Ehrlichkeit, Intensität und furchtloser Selbstausdruck.

Im Anschluss an die Albumveröffentlichung gehen Moon Shot auf ihre bereits angekündigte Headliner-Tour durch Deutschland:

• 22.10.2026 – Leipzig, Hellraiser

• 23.10.2026 – Berlin, Badehaus

• 24.10.2026 – Hamburg, Logo

• 12.11.2026 – Bochum, Rockpalast

• 13.11.2026 – Frankfurt, Nachtleben

• 14.11.2026 – München, Backstage Club

• 19.11.2026 – Düsseldorf, Ratinger Hof

• 20.11.2026 – Hannover, Lux

Tickets sind ab sofort erhältlich, inklusive exklusiver Bundles im offiziellen Bandshop, die Konzerttickets mit limitierten Thunderlust-Early-Bird-Editionen kombinieren – eine besondere Gelegenheit für Fans, sich sowohl das Live-Erlebnis als auch das Album in speziellen Versionen zu sichern.

Mit neuem Material im Gepäck verspricht die Tour, den Spirit von Hammer Of Changes direkt auf die Bühne zu bringen – intensiv, elektrisierend und unmöglich zu ignorieren.

Moon Shot sind:

Jussi Ylikoski – Guitars

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Vocals

Mikko Hakila – Drums