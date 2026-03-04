Moon Shot: kündigen neues Album „Thunderlust“ und gleichnamige Herbsttour für 2026 an

Mit Thunderlust schlagen Moon Shot im Herbst 2026 ein neues Kapitel auf – lauter, mutiger und klarer als je zuvor. Das dritte Studioalbum der Band erscheint im Herbst 2026 und markiert den nächsten großen Schritt einer Formation, die längst nicht mehr nach ihrem Weg sucht, sondern ihn gefunden hat.

Man sagt, das dritte Album sei das schwerste. Für Moon Shot war es ein Prozess voller Offenheit, Narben – und letztlich absoluter Klarheit. Nach der kompromisslosen Wucht von The Power zeigt sich die Band gereift. Die Flitterwochen sind vorbei. Was bleibt, ist eine eingeschworene Einheit, zusammengeschweißt durch hunderte Clubshows und Festivals in ganz Europa.

Mit No Walls ist vergangenen Freitag bereits die erste Single aus Thunderlust erschienen – ein kraftvolles Statement für Verbundenheit und Vertrauen in einer zunehmend gespaltenen Welt. Getragen von einem markanten Groove, roher Rockenergie und einem riesigen Mitsing-Refrain vereint der Song Intensität mit emotionaler Tiefe.

Das offizielle Musikvideo zu No Walls könnt ihr euch hier ansehen:

Gitarrist Jussi Ylikoski spricht von einem „massiven Mitsing-Refrain mit einer Botschaft und Melodie wie für einen König gemacht“, während Frontmann Ville Malja den Song als „lautes Statement für Zusammenhalt in dunklen Zeiten“ beschreibt.

Thunderlust steht für genau diese Energie: ein Sound wie eine eingetragene Lederjacke – vertraut, aber robuster, mit Ecken, Kanten und Haltung. Ihr „21st Century Rock“ jagt keinen Trends hinterher. Hier trifft die Wucht des Classic Rock auf die Dringlichkeit des Punk und die Intensität von Alternative – aber immer im Hier und Jetzt.

Moon Shot sind eine Liveband durch und durch. Auf der Bühne häuten sich ihre Songs, entwickeln ein Eigenleben, das man nicht inszenieren kann. Wenn The Power ein Vorschlaghammer war, ist Thunderlust eine Reise: intensiv, farbenfroh und absolut aufrichtig.

Passend zur Veröffentlichung bringen Moon Shot ihr neues Album im Herbst 2026 auf die Straße – die Thunderlust Tour 2026 wird zur direkten, ungefilterten Begegnung zwischen Band und Publikum.

Moon Shot – Thunderlust Tour 2026

Donnerstag, 22.10.2026 – DE – Leipzig, Hellraiser

Freitag, 23.10.2026 – DE – Berlin, Badehaus

Samstag, 24.10.2026 – DE – Hamburg, Logo

Donnerstag, 12.11.2026 – DE – Bochum, Rockpalast

Freitag, 13.11.2026 – DE – Frankfurt, Nachtleben

Samstag, 14.11.2026 – DE – München, Backstage Club

Donnerstag, 19.11.2026 – DE – Düsseldorf, Ratinger Hof

Freitag, 20.11.2026 – DE – Hannover, Lux

Der Vorverkauf für die Herbsttour startet am 04.03.2026 exklusiv im Bandshop.

Bevor im Herbst die große Thunderlust-Reise beginnt, sind Moon Shot im März 2026 im Vorprogramm von Die Happy live zu erleben – eine perfekte Gelegenheit, die neue Energie der Band schon jetzt auf der Bühne zu spüren.

Tour-Termine mit Die Happy :

05.03.2026 – DE – Berlin, Hole 44

06.03.2026 – DE – Hamburg, Grünspan

07.03.2026 – DE – Bremen, Modernes

12.03.2026 – DE – München, Backstage

13.03.2026 – DE – Ulm, Roxy

14.03.2026 – DE – Freiburg, Jazzhaus

15.03.2026 – CH – Langenthal, Old Capitol

20.03.2026 – DE – Köln, Essigfabrik

21.03.2026 – DE – Hannover, Musikzentrum

25.03.2026 – CZ – Prag, Palác Akropolis

26.03.2026 – DE – Nürnberg, Hirsch

27.03.2026 – DE – Aschaffenburg, Colos-Saal

Moon Shot sind:

Jussi Ylikoski – Gitarren

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Gesang

Mikko Hakila – Schlagzeug

Moon Shot online:

https://www.facebook.com/moonshotofficial/

https://www.instagram.com/moonshotmusic/