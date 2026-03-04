Gazpacho: veröffentlichen Video zum Song „Sky King“

Die norwegischen Prog-Visionäre Gazpacho melden sich mit einem eindrucksvollen neuen Video zur Single Sky King zurück. Der Song stammt vom aktuellen, viel gefeierten Album Magic 8-Ball und zählt zu den bewegendsten Momenten der neuen Veröffentlichung.

Inspiriert wurde Sky King von Richard Russell, einem Bodenmitarbeiter ohne formale Flugausbildung, der ein Flugzeug entwendete und über eine Stunde lang allein flog. Seine live übertragenen Gespräche mit der Flugsicherung offenbarten einen Mann, der inmitten der Extremsituation mit bemerkenswerter Ruhe, Humor und Klarheit sprach.

Die Band erklärt: „This song is a tribute to human dignity and the refusal to conform to anyone or anything. It is dedicated to the ‘Sky King’ Richard Russell who performed the ultimate rejection of that mindset and reminds us that we still have wings. Fly high!“

Nach fünfjähriger Pause kehrten Gazpacho mit Magic 8-Ball zurück, einem Konzeptalbum mit acht neuen Tracks, die sich um Schicksal, Identität und die leise, oft unbemerkte Veränderung des Selbst drehen.

Das inhaltliche Fundament bildet das philosophische Paradox vom Schiff des Theseus: Wenn man nach und nach Teile von sich selbst verliert – bleibt man dann noch dieselbe Person? Die Band nutzt diese Fragestellung, um Themen wie Erinnerung, Bedauern und die transformative Kraft der Zeit zu erforschen.

Der Albumtitel verweist auf das bekannte Orakel-Spielzeug „Magic 8 Ball“, ein Symbol für Zufall und vermeintliche Vorherbestimmung. Man schüttelt, um Antworten zu erhalten, die man vielleicht längst ahnt – ein endloser Kreislauf aus Wiederholung und Spiegelung.

Musikalisch bleibt das Album dem atmosphärischen, cineastischen Kern der Band treu – vielschichtig, emotional und intensiv, jedoch fokussierter als je zuvor. Acht klar erzählte, spannungsgeladene Geschichten, ohne überflüssigen Ballast.

Gemischt wurde das Werk von Thomas Juth (u. a. für a-ha, Elton John, Paul McCartney und Cat Stevens), das Mastering übernahm Hans Olsson im Svenska Grammofonstudion Mastering.

Seit ihrem Durchbruch mit Night (2007) und dem atmosphärisch dichten Demon (2014) gelten Gazpacho als eine der innovativsten Formationen im modernen Progressive Rock.

Mit ihrer einzigartigen Verbindung aus Art Rock und filmischer Erzählweise erspielte sich die Band eine treue internationale Anhängerschaft. Tourneen mit Marillion sowie gefeierte Headline-Shows in ganz Europa festigten ihren Ruf als Meister anspruchsvoller Konzeptalben, die gleichermaßen fordern und berühren.

Im Frühjahr 2026 gehen Gazpacho auf große Europatour. Als Support ist die französische Band Hamasaari mit dabei.

Tourtermine:

07.02. – Utrecht (NL), TivoliVredenburg – Midwinter Prog

26.03. – Oberhausen (DE), Zentrum Altenberg

27.03. – Helmond (NL), De Cacaofabriek

29.03. – Zoetermeer (NL), Boerderij

30.03. – Verviers (BE), Spirit Of 66

31.03. – Neunkirchen (DE), Stummsche Reithalle

02.04. – Rüsselsheim (DE), Das Rind

03.04. – Paris (FR), Petit Bain

04.04. – London (UK), O2 Academy Islington

30.05. – Oslo (NO), John Dee

Mit Magic 8-Ball beweisen Gazpacho einmal mehr, dass sie zu den spannendsten Erzählern des modernen Progressive Rock gehören – atmosphärisch, konzeptstark und emotional tiefgründig.