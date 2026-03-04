Steel Held High Festival 2026 am 28.02.2026 im Kufa Haus, Braunschweig

Event: Steel Held High Festival 2026

Bands: Sortilège, Mega Colossus, The Riven, Writhen Hilt, Æternia

Ort: Kufa Haus, Westbahnhof 13, 38118 Braunschweig

Datum: 28.02.2026

Kosten: VVK circa 36 € plus Gebühren, sold out

Zuschauer: ca. 300 Menschen

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Epic Metal, Hard Rock, Classic Rock, Psychedelic Rock

Link: https://kufa.haus/

Es gibt Veranstaltungen mit einem starken Musikprogramm und einem Wohlfühlfaktor. Auch wenn eventuell das Billing nicht zu 100 % dem Geschmack entspricht, sorgt der Wohlfühlfaktor dafür, dass sich trotzdem viele Fans für die Anreise und den Besuch der Veranstaltung entscheiden. Eine dieser Veranstaltungen ist das Steel Held High Festival 2026 im Kufa-Haus in Braunschweig. Das Veranstaltungszentrum ist fast direkt an der Autobahn und einfach mit PKW oder ÖPNV zu erreichen. Der Clou ist aber die Verpflegung. Der Beginn ist um 16:30 Uhr. Viele Metalheads nutzen die Zeit davor für zum Beispiel Kaffee und Kuchen, Kartoffelsalat mit Würstchen (vegan oder fleischig) oder einfach Bier trinken und eine gute Zeit haben. Bei sonnigem und mildem Wetter lässt es sich auf dem Vorplatz des Kufa-Hauses problemlos chillen. Es gibt nur noch eine Handvoll Restkarten, die gehen noch vor der ersten Band über die Ladentheke. Ausverkauft bedeutet circa 300 Menschen, die vom Veranstaltungsteam des Braunschweiger Metal-Fanclubs Hotel 666 begrüßt werden. Die Kontakte sind vielfältig und die Gesichter untereinander bekannt. Ein Mitveranstalter ist David Kuri von Writhen Hilt und Flame, Dear Flame, der im Laufe des Tages auch noch auf der Bühne zu sehen ist. Der Auftakt kommt aus dem Westen der Republik und nennt sich Æternia, die im vergangenen Jahr mit Into The Golden Halls via Cruz Del Sur Music ihre Debüt-LP veröffentlichten.

Eine Mischung aus Power Metal der 80er und 90er-Jahre und Heavy Metal begrüßt die Menschen zum diesjährigen Steel Held High Festival. Allen voran der Gesang von David Ponwitz ist gewöhnungsbedürftig. Dass der Scope bei dem circa 45-minütigen Set auf der aktuellen Platte liegt, versteht sich von selbst. Insgesamt ist es Musik, bei der ein Konsens bei der Besucherschaft besteht und eigentlich fast jeder Fan zumindest bezüglich des Materials grundsätzlich nicht abgeneigt ist. Im Laufe der Show füllt sich der Saal noch weiter, da als zweite Band des Tages der Lokalmatador auf den Brettern steht.

Writhen Hilt nutzen ihr Heimspiel

Das Quartett weiß selbstverständlich, wie die einheimische Bühne und Anlage zu bespielen ist. Die EP Ancient Sword Cult ist noch der klare Schwerpunkt der Show, aber es gibt auch neuen Stoff. Off My Blood nennt sich die Nummer und das erste volle Album The Golden Heresy. Einen Termin für die Veröffentlichung der neuen Scheibe gibt es anscheinend noch nicht. Wie sich der leider verstorbene William Tsamis mit Anstand covern lässt, zeigen Writhen Hilt ebenfalls, und die Haare vieler Fans fliegen zu Deliver Us From Evil. Das erste Highlight ist gegen 18:30 Uhr Geschichte und der Laden bestens gefüllt. In den Umbaupausen lassen sich fix ein Bier, Kaffee oder was auch immer greifen. Das ehrenamtlich organisierte Festival überzeugt durch kurze Wege, kurze Maschenreihen und besten Service. Danke dafür an das Veranstaltungsteam.

Es wird international auf dem Steel Held High Festival 2026. Aus Schweden kommen The Riven und spielen eine rockige Mixtur, die sich bis zum Proto-Metal dehnt. Musiker aus Skandinavien sind technisch oft in einer eigenen Liga, was der Fünfer heute einmal mehr unter Beweis stellt. Über allem thront die facettenreiche Stimme von Totta Ekebergh, die zusätzlich mit wechselnden Gesichtsausdrücken – Grimassen würde auch passen – punktet.

Das aktuelle Werk The Vision steht im Scope der Show, in der sieben der insgesamt 13 Stücke des heutigen Sets zu finden sind. Der Anfang liegt komplett in der Hand der neuen Platte, bei der es mit Crystals auch mal bluesig und psychedelisch wird. Ob es zum guten Schluss mit Holding Out For A Hero eine Coverversion von Bonnie Tyler sein muss, ist eine Geschmacksfrage, allen voran, wenn genügend starkes eigenes Material vorhanden ist. Die Truppe aus Stockholm ist die Überraschung des heutigen Abends und kommt live deutlich härter rüber als auf Platte.

Mega Colossus sind der heimliche Headliner auf dem Steel Held High Festival 2026

Umbaupause und dann wird die Bühne für den heimlichen Headliner des Tages vorbereitet. Mega Colossus haben mit Watch Out! gerade eine neue LP am Start und verbinden das Release mit einer Tour durch Europa, unter anderem mit Terminen am kommenden Wochenende auf dem bereits ausverkauften Hell Over Hammaburg. Das fachkundige Publikum weiß selbstverständlich um die Livequalität der Band und entsprechend eng ist es vor der Bühne, als die Truppe aus North Carolina ihr circa einstündiges Set startet.

Das neue Album steht im Scope, auch wenn viele Fans die Stücke noch gar nicht kennen. Die beiden Opener The Bad Thing und Battlefront zeigen das Potenzial der Platte, allen voran Battlefront ist ein echter Hit. Im weiteren Verlauf folgen noch drei Nummern, darunter das überragende The Halls Of Mystikos, das live eine richtig gute Figur abgibt. Aber auch die älteren Scheiben, wie Showdown (Fortune And Glory) Riptime (Razor City) bis zur Hyperglaive (Sea Of Stars) bereisen die Protagonisten. 60 Minuten, neun Stücke, die Ankündigung der Verabschiedung des langjährigen Drummers Doza Mendoza, der nach 16 Jahren die Band nach der Tour verlässt. Viel mehr geht nicht. Mega Colossus reißen die Bühne einmal ab und setzen mit dem starken The Riven mit nahezu spielerischer Leichtigkeit noch eine Stufe drauf.

Finale Umbaupause und die ist überraschend schnell erledigt. Der Headliner kommt aus Frankreich und hat bereits in den 80ern mit Platten wie Métamorphose und Larmes De Héros französische Metal-Geschichte geschrieben. Die Rede ist von Sortilège, bei denen mit Sänger Christian „Zouille“ Augustin noch ein Zeitzeuge aus der Anfangszeit dabei ist. Der Zahn der Zeit macht auch vor den Veteranen aus Paris nicht halt. Die Mannschaft neben Augustin präsentiert sich runderneuert und mit Le Poids De l’âme gibt es seit November 2025 sogar neues Material.

Der Effekt, der zwischen Mega Colossus und Sortilège auftritt, war zum Beispiel beim Keep It True-Festival in Würzburg im vergangenen Herbst ähnlich zwischen Void und Insult oder Ambush und Angel Witch. Gegenüber der Energie von Mega Colossus können Sortilège nicht mithalten. Technisch zocken die Herren sich sauber durch ihr circa 80-minütiges Set, und mit den Klassikern Progéniture und der Bandhymne Sortilège, sowie Chasse Le Dragon und Marchand d’hommes von der bereits angesprochenen Larmes De Héros, gibt es reichlich geschichtsträchtigen Stoff. Der Funke, wie er bei den beiden vorherigen Bands von der Bühne auf das Publikum übersprang, der springt zu späterer Stunde leider nicht mehr. Die Reihen haben sich gelichtet und der Tag hat bei einigen Fans deutliche Spuren hinterlassen. Gegen 23 Uhr endet das musikalische Programm und alle Bands schwirren noch in der Cafeteria oder beim Merch umher. Das Steel Held High 2026 klingt langsam aus und die Menschen machen sich auf den Heimweg.

Aber 2027 ist bereits im Fokus. The Kodex returns! Ja, Atlantean Kodex sind Headliner in Braunschweig im kommenden Jahr und werden die Bühne im Kufa-Haus abreißen. Wir sehen uns 2027, das genaue Datum ist der 20. März.