Held.: veröffentlichen Video zu „Constant Tension“

Das US-Trio Held., bestehend aus Douglas Robinson und Sal Mignano (beide von The Sleeping) sowie Josh Eppard von Coheed And Cambria, präsentiert mit Constant Tension die zweite Vorab-Single aus dem kommenden Debütalbum Grey.

Das Album erscheint am 15. Mai über MNRK Heavy und kann ab sofort vorbestellt werden, inklusive mehrerer limitierter Vinyl-Varianten.

Der rund fünfminütige Track folgt auf die Debütsingle New You Anthem (ft. Frank Iero), die von Medien wie Revolver („blitzschnelle Gitarrenriffs und donnernde Drums“), Alternative Press („mitreißend“) und idobi („umwerfender Post-Hardcore-Song“) gefeiert wurde.

Während die erste Single vor allem Katharsis durch Verbindung thematisierte, zeigt sich Constant Tension deutlich unruhiger und innerlich zerrissener. Das von Adam Thomson produzierte Video knüpft visuell an die Geschichte von New You Anthem an und erweitert das Sci-Fi-inspirierte Universum von Grey.

Frontmann Douglas Robinson beschreibt den Song als sehr persönlichen Einblick: „Constant Tension entspringt einem ewigen Kampf in mir selbst, mich durch Selbstreflexion so zu akzeptieren, wie ich bin. Es ist ein Kampf all meiner Stärken gegen all meine Schwächen. Es gibt eine ständige Spannung, ein heftiges Hin und Her in meinem Kopf, jeden einzelnen Tag.“

Der Text spiegele das Gefühl wider, sich selbst immer wieder infrage zu stellen, Abstand gewinnen zu wollen – und doch vom eigenen Schmerz zurückgezogen zu werden. Ein endloser Kreislauf aus Selbstanalyse, Überforderung und innerer Unruhe.

Mit Grey bündeln Held. ihre jahrzehntelange kollektive Erfahrung in einem Debütalbum, das gleichermaßen kreative Weiterentwicklung wie emotionale Selbstaufarbeitung darstellt.

„Das Album als Ganzes fühlt sich wirklich so an, als wäre es alles, was ich jemals in meiner Zeit als Musiker schreiben wollte“, erklärt Robinson. „Dieses Album hat mich in vielerlei Hinsicht geheilt oder zumindest versucht es das.“

Produziert und gemischt wurde das Werk von Jon Markson (u. a. für Drug Church, Drain und The Story So Far). Die Aufnahmen entstanden im Animal Farm Studio in Flemington, New Jersey.

Tracklist Grey:

01 – Defending The Earth

02 – New You Anthem (ft. Frank Iero)

03 – Constant Tension

04 – Knifepoint (ft. High Vis)

05 – Waves Of Fire

06 – Grey

07 – I And I Against You All

08 – Through The Cracks

09 – Broken Spacesuit (Decay And Sand)

10 – Emptiness: A Side Effect