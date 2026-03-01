Moon Shot: haben neue Single „No Walls“ und Musikvideo veröffentlicht

Mit ihrer neuen Single No Walls setzen Moon Shot ein kraftvolles Zeichen für Verbundenheit und Vertrauen in einer zunehmend gespaltenen Welt. Getragen von einem markanten Groove, roher Rockenergie und einem riesigen Mitsing-Refrain vereint der Song Intensität mit emotionaler Tiefe.

Textlich richtet sich No Walls gegen Isolation und Misstrauen und macht Mauern zu Symbolen für emotionale Distanz und stillen Widerstand. Mit den Worten „Come with me, let’s walk into the future“ eröffnet der Song eine gemeinsame Reise hin zu Empathie, Kommunikation und Hoffnung.

Gitarrist und Songwriter Jussi Ylikoski beschreibt:

„No Walls ist ein großer Rocksong mit garantierter Moon-Shot-Qualität und Durchschlagskraft. Ein massiver Mitsing-Refrain mit einer Botschaft und Melodie, wie für einen König gemacht. Dazu kommt ein besonderer Groove und Crunch, den ich besonders liebe. Perfekt zum Sparring! Springt in den Ring des Rock ’n’ Roll!“

Frontmann Ville Malja ergänzt:

„No Walls ist ein lautes Statement. Es erklärt, dass wir trotz einer Welt, die aktuell in Flammen steht und von ein paar Verrückten angeführt wird, immer noch Fremden vertrauen und an den guten Willen glauben können. No Walls steht stolz auf der hellen Seite dieser dunklen Welt. Der Song beginnt mit den Zeilen ‚Come with me / let’s walk into the future‘, vollzieht eine dreiminütige Revolution und endet mutig mit den Worten: ‚Let’s make a better future / for the next generation‘. Die Botschaft des Songs ist ermutigend: Wir sollten vereint sein, nicht gespalten. No Walls.“

Nicht verpassen: Moon Shot auf Tour mit Die Happy:

05.03.2026 DE – Berlin, Hole 44

06.03.2026 DE – Hamburg, Grünspan

07.03.2026 DE – Bremen, Modernes

12.03.2026 DE – München, Backstage

13.03.2026 DE – Ulm, Roxy

14.03.2026 DE – Freiburg, Jazzhaus

15.03.2026 CH – Langenthal, Old Capitol

20.03.2026 DE – Köln, Essigfabrik

21.03.2026 DE – Hannover, Musikzentrum

25.03.2026 CZ – Prag, Palác Akropolis

26.03.2026 DE – Nürnberg, Hirsch

27.03.2026 DE – Aschaffenburg, Colos-Saal

Moon Shot sind:

Jussi Ylikoski – Guitars

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Vocals

Mikko Hakila – Drums