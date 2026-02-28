Heavy Metal im Doppelpack mit Unchained Horizon: spielen am 13.03.2026 im Kling Klang in Wilhelmshaven , den norddeutschen Pionieren des Classic Metal, und Employer aus Oldenburg am Freitag, 13.03.2026 im Kling Klang!

Unchained Horizon, die mittlerweile wohl bekannteste klassische Metalband aus dem Nordwesten Deutschlands, ist bereit, die Bühnen beben zu lassen. Gegründet 2009 direkt an der Küste in Wilhelmshaven, hat sich die Band über die Jahre den Ruf einer unschlagbaren Liveband hart erarbeitet. Überschwängliche Reviews und Kritiken sowie Interviews in den nationalen und internationalen Szenemagazinen (Deaf Forever, Rockhard, Metal Hammer, Time For Metal, Stormbringer) und Konzerte mit u.a. Night Demon, Brainstorm, Screamer, Assassin, Holy Moses oder Victory zeigen die über die letzten Jahre stetig gewachsene Relevanz in der Metalszene.

Unchained Horizon gehört zum Norden und der Norden zu Unchained Horizon.

Die Band unterzeichnete 2022 einen internationalen Plattenvertrag bei Pure Steel Records und einen nicht-exklusiven Bookingdeal bei Redlion Music im gleichen Jahr.

Support: Employer

Der Sound der Band hat den traditionellen Heavy Metal der 80s ganz klar im Fokus und auch Einflüsse des Speed- und Power Metals kommen in den Songs zum Vorschein. Die Band hat bereits ihre ersten Gigs, z. B. auf dem Stadtfest Oldenburg, auf dem Let The Bad Times Roll Festival und als Support für Bands wie Midnight Path, Hitten, Deathchant und Savage Grace absolviert und ist hungrig auf mehr!

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

VVK: 14,85€

AK: 17,00€

Alle Infos findet ihr hier: https://www.kling-klang-online.de/