5. Burning Pants vom 04.07. bis 06.07.2025 in Hude bei Oldenburg (Tag 2/3)

Event: 5. Burning Pants Festival 2025

Bands: Oomph!, Letzte Instanz, Exilia, Webb, V2A, Steamgenerator, Stoneman, Black Water Complex,

Ort: Festivalgelände HS Lifestyle Club, Hude (Oldenburg), Niedersachsen, Deutschland

Datum: 04.07.2025 – 06.07.2025

Kosten: Frühbucher 119,- (Mitglieder)/129,- € statt später 159,- /169,- € pro Karte, Camping 30,- € für max. 4 Personen

Zuschauer: etwa 2.000

Genre: Hardrock, Darkrock, Deutschrock, Industrial, Elektro, Metal, Nu-Metal, Neue Deutsche Härte, Deutschrock, Folk-Rock

Veranstalter: HS Lifestyle Club

Links: https://www.burning-pants.de/

Setlisten:

Webb

Exilia

V2A

Stoneman

Black Water Complex

Letzte Instanz

Oomph! Eiskalt An Die Geräte Ferrari Pferd Liebe Liebe Wahnsinn Lolita Dein General Goldmarie Der Rote Vorhang Wer Ficken Will Mord Ist Kunst Zuse Kali Yuga Age Of Transmission Black As Coal Locomotive Rust Radioaktivität Through Stargates Untertage Whisky Ritual Burned Maskenball Kalter Glanz Krieger Wir Stehen Hier Wir Sind Eins Finsternis Komm! Entzündet Die Feuer Geigenschüler / Egotrip / Trommelstelle / Rapunzel Noch Einmal Soll Das Liebe Sein? Träumst Du Richter Und Henker Labyrinth Bis Der Spiegel Zerbricht Mein Herz Nur Ein Mensch Sandmann Gekreuzigt Jede Reise Hat Ein Ende Wem Die Stunde Schlägt Kein Liebeslied Gott Ist Ein Popstar Schrei Nur Schrei Kleinstadtboy Das Weisse Licht Mitten Ins Herz Augen Auf!

Encore: Alles Aus Liebe Niemand

Hier kommt ihr zum Bericht des ersten Tages.

Sonnig und warm beginnt der zweite Tag in Hude bei Oldenburg.

Mit der britischen Band Webb startet es musikalisch in den zweiten Tag. Webb ist ein knallhartes Alternative-Metal-Trio aus dem Südwesten Englands, dessen Star definitiv Gitarrist Ryan Webb ist. Die aktuelle Besetzung besteht seit Dezember 2021. Sie sind auf Tour mit ihrem neuen Album Deadly Sins And Virtues, das sie im Juni 2024 herausgebracht haben. Ryan Webb arbeitet derzeit in seinem eigenen Studio am kommenden Album, das bereits am Jahresende erscheinen soll. Zur Band gehört noch der Londoner Nigel Powell am Schlagzeug, sowie der aus Sardinien stammende Bassist Luca Massidda. Seine Karriere startete Ryan als Sänger von Covern aus der Rockgeschichte, bis er aus den musikalischen Einflüssen seinen eigenen Stil entwickelte und eigene Songs schrieb.

Jetzt wird es wieder weiblich und schnell auf der Bühne. Mit den Italienern aus Mailand von Exilia kommt eine Nu-Metal-Band auf die Bühne, deren Sängerin Masha Mysmane wie ein Wirbelwind über die Bühne fegt oder auf dem Fußboden kauernd ihr Programm zum Besten bringt. Derzeit sind sie auf Unleashed Tour, bevor zum Jahresende eine neue Scheibe erscheinen soll, wie sie mir sagten. Seit 2023 besteht die Band und befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. In Deutschland sind sie insbesondere durch ihre Zusammenarbeit mit In Extremo-Frontmann Michael Rhein bekannt. Auf der 2024er Unleashed XX Special Edition hat er beim Song I Guess You Know einen Gastauftritt.

Und wieder wird es Post Apokalyptisch. Als ich die Briten von V2A zum ersten Mal erleben durfte, waren sie noch am Beginn ihrer 2001 begonnenen Karriere. Seitdem hat die Band etliche Preise gewonnen und weltweit Fans dazugewonnen. Die Band ist ein Deutsch-Britisches Projekt und ist angesiedelt im „Postapokalyptic Industrial“. Hier auf dem Festival haben sie sich bei den Warriors des Hedokalyptica Verstärkung für die Bühne gesucht und so eine Megashow an einem Nachmittag hingelegt, der auf größeren, abendlichen Festivals einen Hammergig dargestellt hätte. Aber auch Ryan Webb schaut für einen Song auf der Bühne vorbei. Extraklasse!

Steamgenerator sind für viele hier auf dem Festival absolut unbekannt. Sie stammen aus Wolfsburg und haben mit Homeless Romantic aus 2023 bereits ihr zweites Album am Start. Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, sind die fünf Stahlarbeiter im Doom und Stoner Bereich zu Hause. Das Quintett legte eine Show hin, die deutlich mehr Zuschauer auf dem Feld verdient hätte. Kommen Doom und Stoner hier vielleicht nur nicht an?

Mit Stoneman steht die derzeitige Supportband von Weimar auf der Bühne. 2004 in der Schweiz gegründet, vollzog die Band 2014 nach zehnjährigem Bandbestehen einen Stilwandel. Von englischsprachigem Dark Rock erfanden sie sich neu und sind seitdem in der Neuen Deutsche Härte zu Hause. Mit dem Album Neu! brachten sie im vergangenen Jahr schon den zehnten Longplayer auf den Markt. Diese aber mit einer neuen Besetzung, die sich nach einer längeren Pause gebildet hatte. Einzig Mikki Chixx am Gesang und Rico H mit der Produktion sind noch von der ursprünglichen Band dabei. Auf die Bühne kommt zum Intro eine Sklavin, die Mikki Chixx als Fußstütze dient. Mit viel Nebel und Goldfontänen während der Show, wissen die Schweizer auch so, wie man Blicke auf sich zieht.

Wenn die Musiker einer unbekannten Band einen beim Aufbau von der Bühne herab begrüßen, bedeutet das meist, ein Zweitprojekt eines bekannten Künstlers ist am Start. So ergeht mir es mal wieder bei Black Water Complex aus Hamburg. Die Rock- und Metalband hat Sänger Tim Dammann am Mikrofon, der natürlich von seiner Hauptband Hardbone bekannt ist. Die Band wurde 2019 als Studioprojekt vom Produzenten und Mastermind Schrödey (u. a. Joachim Witt, Torfrock, Gorilla Monsoon, Hardbone) gegründet. Aber auch die anderen Bandmitglieder sind bekannt aus Bands wie Holy Moses, Temple Of The Absurd, Lacrimosa oder Warpath. Ihr Auftritt beginnt vor einer fast leeren Fläche vor der Bühne, zieht aber in Windeseile zahllose Fans an, die den Auftritt tragen. Drummer Robert Julien Schmidt lässt in altbewährter Weise wieder seine Sticks fliegen. Langweilig ist das nicht!

Bevor Letzte Instanz auf die Bühne kommen können, wird auf der Nachbarbühne geheiratet. Eine Zeremonie zweier, die sich hier im HS Livestyle Club kennengelernt haben und schon lange Freunde des Hauses sind. Es wird derzeit richtig voll vor der Bühne. Viele Fans der Band sind mit einem Tagesticket gekommen, um einen der letzten Auftritte der Band zu sehen. Die deutsche Rockband aus Dresden vereint die Kombination aus klassischen Rockinstrumenten und Streichern. Die Band hat noch acht Festivalauftritte, darunter beim Wacken Open Air, bevor am Wochenende 21./22.11. in Hameln und Hannover die letzten beiden Konzerte der Truppe anstehen. Nach zwölf Studioalben und fast auf den Tag genau 30 Jahren lösen sie sich auf.

Aber auch der Headliner des zweiten Festivaltages hat es in sich. Bei der Braunschweiger Band Oomph! löste 2023 Sänger Daniel Schulz den fast zwei Jahre vorher ausgeschiedenen Dero Goi ab. Dero Goi war Gründungsmitglied und stieg nach über 30 Jahren Bandgeschichte aus. Der gebürtige Brandenburger Daniel Schulz spaltet mit der Übernahme des Mikros die Fans der Band. Bei mir persönlich ist es allerdings genau andersherum. Seit seinem Eintritt in die Band haben die Konzerte von Oomph! einen anderen Drive und ich fange an, die Band (so wie heute) abzufeiern.

Ich halte es wie gestern. Nachdem die Partygänger in den HS Livestyle Club pilgern, schnappe ich mir ein Feierabend-Hopfenblütentee, drehe noch eine Runde bei den Warriors im Hedokalyptica und verabschiede mich in die Waagerechte. Alte Knochen wollen gepflegt werden. Gute Nacht und bis Morgen!