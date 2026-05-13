Rauhbein: veröffentlichen mit „Mein Kaff“ die zweite Single aus „Rebellen & Helden“

Rauhbein legen mit Mein Kaff die zweite Single ihres kommenden Albums Rebellen & Helden (VÖ: 3. Juli 2026 via Perception – Powered by Reigning Phoenix Music) vor und richten den Blick dorthin, wo alles anfängt: nach Hause, in jedermanns und jederfraus Kaff.

Der Ort, an dem jeder jeden kennt. Der Ort, an dem Geschichten schneller die Runde machen, als man sie selbst erleben kann. Und der Fleck, über den man sich jahrelang beschwert, nur um ihn dann doch nie ganz hinter sich zu lassen. Man regt sich auf, man lacht drüber und verteidigt es im nächsten Moment trotzdem mit voller Überzeugung. Zeilen wie „In meinem Kaff – weiß jeder was du tust, bevor du es machst“ bringen dieses Gefühl auf den Punkt: Enge und Vertrautheit liegen hier oft nur einen Atemzug auseinander.

Der Song ist Frontmann Henrys knackige Liebeserklärung an sein Kaff:

„Mein Kaff ist die übertriebene Darstellung meiner Alltagsumgebung, die ich so sehr liebe und zu schätzen weiß. Die oft sehr verschobene Meinung und Ansicht auf uns Dörfler hab ich sarkastisch und mit meinem gewohnt schwarzen Humor auf die Schippe genommen. Dorfkinder aller Länder – hier kommt eure neue Hymne.“

Rauhbein erzählen dabei nicht einfach eine Dorfgeschichte – sie sezieren ein Lebensgefühl. Es geht um Identität, um Zugehörigkeit und um die Frage, warum gerade die Orte mit den meisten Reibungsflächen oft die sind, an denen man am stärksten verwurzelt bleibt.

Mit Mein Kaff erweitern Rauhbein das Spektrum von Rebellen & Helden um eine Facette, die genauso ehrlich wie laut ist.

Rebelled & Helden Tracklist:

1. Rausch

2. Meine Bar

3. Mein Kaff

4. C’est La Vie

5. Pack Schlägt Sich

6. Rebellen & Helden

7. Alle

8. Gevatter Tod

9. Tanzt

10. Vagabund

11. Wie Wir

12. Morgen Früh

Weitere Infos zu Rauhbein, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: