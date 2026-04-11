Rauhbein: kündigen neues Album „Rebellen & Helden“ für den 03.07.26 an

Rauhbein drehen wieder auf: Mit Rausch veröffentlicht die Band die erste Single aus ihrem kommenden Studioalbum Rebellen & Helden, das am 3. Juli 2026 über Perception – Powered by Reigning Phoenix Music erscheint.

Rausch ist mehr als nur ein Song – es ist ein Lebensgefühl. Angetrieben von Gitarre, eingängigen Melodien und der markanten Stimme von Frontmann Henry Rauhbein entsteht ein Sound, der Deutschrock mit den bekannten und geliebten Folk-Einflüssen der Band verbindet. „Rausch beschreibt das Leben auf der Überholspur und die Gier nach Spaß und Lebensfreude“, so Henry. Die zentrale Botschaft ist dabei so einfach wie universell: Das Leben ist ein Rausch. Auch inhaltlich trifft die Single den Nerv: Zwischen schlaflosen Nächten, maximalem Adrenalin und dem Drang, immer weiterzugehen, zeichnet Rausch das Bild eines Lebens am Limit – getrieben von dem Gefühl, dass „viel zu viel noch lange nicht genug“ ist.

Nach dem Erfolgsalbum Adrenalin (2024), das bereits auf Energie und Live-Attitüde setzte, schlagen Rauhbein nun das nächste Kapitel auf. Mit Rebellen & Helden führen sie diesen Weg konsequent fort: direkter, intensiver und so nah wie möglich an dem Erlebnis ihrer Liveshows.

Seit ihrer Gründung haben sich Rauhbein mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Rock- und Folk-Elementen sowie ehrlichen, lebensnahen Texten eine stetig wachsende Fangemeinde erspielt. Ob auf großen Festivalbühnen oder bei eigenen Tourneen – die Band steht für Energie, Gemeinschaft und Songs, die mitten ins Leben treffen.

Mit Rausch liefern Rauhbein den ersten Vorgeschmack auf ein Album, das genau diese Essenz auf den Punkt bringt: laut und leidenschaftlich Musik zu machen.

Über Rauhbein

Über drei Jahre Rauhbein – und die Reise geht steil nach oben: Mit ihrem neuen Album Rebellen Und Helden knüpft die laute und schnelle Musikkapelle nahtlos an den rasanten Aufstieg der letzten Jahre an.

Seit den ersten Singles 2021 und dem Livestart 2022 hat sich die Formation um Frontmann Henry eine stetig wachsende Fangemeinde erspielt. Bereits die ersten beiden Alben Steh Wieder Auf und Herz Eines Kriegers erreichten jeweils Platz 20 der deutschen Albumcharts. Das dritte Album Adrenalin, veröffentlicht am 27. Dezember 2024, markiert den bislang größten Erfolg: Platz 10 der offiziellen deutschen Albumcharts und ein weiterer Beweis für die dynamische Entwicklung der Band.

Musikalisch schärften Rauhbein mit Adrenalin ihr Profil deutlich – direkter, druckvoller und konsequent auf Live-Energie ausgelegt. Mit ihrer explosiven Mischung aus Deutschrock und Folk-Elementen, ehrlichen Texten und mitreißenden Shows liegt genau dort ihre größte Stärke: ob als Support für Szenegrößen wie In Extremo und dArtagnan, auf Festivals wie Wacken Open Air und Rockharz oder auf ihren eigenen Headline-Touren oder mit einem besonderen Coup wie der offiziellen Hymne Blau & Weiß für die Eishockey-Mannschaft Kassel Huskies.

Mit Rebellen Und Helden, das am 3. Juli 2026 über Perception – Powered by Reigning Phoenix Music erscheint, zündet die Band die nächste Stufe: Ein Album wie gemacht für den Sommer – für Festivals, laute Nächte und eine Crowd, die jede Zeile zurückschreit.

Rauhbein setzen ihren Weg konsequent fort – lauter, intensiver und näher denn je an ihrem Markenkern: echte Emotionen, rohe Energie und Musik für die Bühne und die Herzen.

Rauhbein live:

23.05.2026 Hilchenbach / KulturPur Festival

12.06.2026 Cham LA Open Air / 30 years Seasons in Black

25.06.2026 Brande Hörnerkirchen / Hörnerfest

03.07.2026 Ballenstedt/ Rockharz

04.07.2026 Hude / Burning Pants

11.07.2026 Augsburg / Sommer am Kiez

25.07.2026 Bremerhaven / Nordstern Open Air

26.07.2026 Obing / Festwoche am See

07.08.2026 Halbinsel Pouch / Goitzsche Festival

21.08.2026 Niederorschel / 900 Jahre Vollenborn

22.08.2026 Schleswig / Baltic Open Air

12.09.2026 Gelsenkirchen / Folkfield Festival

Sonic Seducer, EMP, Monster Artists und Headline Concerts präsentieren:

Rauhbein – Rebellen & Helden Tour 2026

23.10.26 Oberhausen Kulttempel

24.10.26 Flensburg Roxy

05.11.26 Bremen Tower Musikclub

06.11.26 Hameln Sumpfblume

07.11.26 Erfurt HsD Gewerkschaftshaus

12.11.26 Hannover Kulturzentrum Pavillon

13.11.26 München Backstage (Halle)

14.11.26 Cham LA Cafe & Eventhalle

27.11.26 Stuttgart Im Wizemann (Club)

28.11.26 CH-Pratteln Z7

03.12.26 A-Wien Szene

04.12.26 Nürnberg Hirsch

05.12.26 Aschaffenburg Colos-Saal

10.12.26 Hamburg Knust

11.12.26 Forst (Lausitz) Manitu

12.12.26 Berlin Lido

17.12.26 Saarbrücken Garage

18.12.26 A-Dornbirn Conrad Sohm