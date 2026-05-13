Deimos’ Dawn: veröffentlichen Livevideo „Body Count“

Am Freitag erschien mit Live To The Slaughter das Livealbum der deutschen Thrasher von Deimos‘ Dawn. Wer immer geglaubt hat, Livealben wären anno 2026 nicht mehr zeitgemäß, wird hier eines Besseren belehrt. Marc Wüstenhagen als Mix und Mastering Produzent ist es gelungen. den Sound und die Atmosphäre der ausverkauften, schweißtriefenden Subkultur in Hannover authentisch, roh und dennoch kraftvoll wiederzugeben. Thrash Metal wie er live sein muss! Als Kostprobe hat die Band nun mit dem Morgoth-Klassiker Body Count – bei dem Deimos‘ Dawn Frontröhre Marc Grewe bekanntlich seinerzeit das Mikro geschwungen hat – einen Liveclip auf YouTube veröffentlicht. Das Livealbum gibt’s auf allen Streaming-Plattformen, sowie als CD einzeln und in diversen Bundles exklusiv und in limitierter Auflage direkt bei der Band! Check it out