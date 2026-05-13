Our Promise: kündigen Support-Bands für die „Fearless Tour 2026“ an

Passend zur anstehenden Fearless Tour 2026 präsentieren Our Promise stolz das Support-Package für ihre Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Band freut sich darauf, den Fans einen abwechslungsreichen Abend zu bieten und holt sich dafür hochkarätige Verstärkung auf die Bühne: In Deutschland werden Flash Forward und Alleviate bei allen Terminen mit von der Partie sein, während Vicious Rain als Main Support die Shows in Österreich und der Schweiz begleiten.

Tourdaten:

05.11.2026 – (DE) Leipzig, Werk 2 (Halle D) *

06.11.2026 – (DE) München, Backstage Werk *

07.11.2026 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann *

12.11.2026 – (DE) Berlin, Lido *

13.11.2026 – (DE) Hamburg, Grünspan *

14.11.2026 – (DE) Köln, Essigfabrik *

19.11.2026 – (CH) Aarau, Kiff ^

20.11.2026 – (AT) Innsbruck, p.m.k. ^

21.11.2026 – (AT) Wien, Flex ^

*mit Flash Forward & Alleviate

^mit Vicious Rain

Tickets für die Fearless Tour 2026 sind ab sofort auf allen bekannten Ticketplattformen erhältlich.