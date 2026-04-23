Presented by TFM.rocks: Andernach Metal Days – Running Order für das Open-Air-Festival 2026 am Mittelrhein

Bereits zum dritten Mal finden am ersten Maiwochenende die Andernach Metal Days statt, mit vielen hochkarätigen Bands aus verschiedenen Genres des Hard Rocks und Heavy Metals.
Hier jetzt die vorläufige Running Order für die beiden Festivaltage.
Freitag. 01.05.2026
22:30 Uhr H.e.a.t
21:00 – 22:10 Uhr Onslaught
19:40 – 20:40 Uhr Crematory
18:20 – 19:20 Uhr The Other
17:10 – 18:00 Uhr Gun Barrel
16:00 – 16:50 Uhr Warwolf
15:00 – 15:40 Uhr Fabolous Desaster
Samstag, 02.05.2026
22:30 Uhr Soen
21:00 – 22:10 Uhr April Art
19:40 – 20:40 Uhr Ronnie Romero
18:20 – 19:20 Uhr Sanctuary
17:10 – 18:00 Uhr Blackfire
16:00 – 16:50 Uhr Godsnake
15:00 – 15:40 Uhr Stone Mountain Manorz
Weitere Infos zu den Andernach Metal Days:
Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach
Datum: 01.und 02.05.2026 (Einlass: ab 14:00 Uhr)
Kosten: Festivalticket 83,00 €, Festivalticket und Camping 105,00 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten)
Genre: Hard Rock, Trash Metal, Dark Metal, Heavy Metal, Progressive Metal, Power Metal
Veranstalter: Juz Live Club Andernach
Link: https://www.juzliveclub.de/programm/andernach-metal-days/