Presented by TFM.rocks: Andernach Metal Days – Running Order für das Open-Air-Festival 2026 am Mittelrhein

Bereits zum dritten Mal finden am ersten Maiwochenende die Andernach Metal Days statt, mit vielen hochkarätigen Bands aus verschiedenen Genres des Hard Rocks und Heavy Metals.

Hier jetzt die vorläufige Running Order für die beiden Festivaltage.

Freitag. 01.05.2026

22:30 Uhr H.e.a.t

21:00 – 22:10 Uhr Onslaught

19:40 – 20:40 Uhr Crematory

18:20 – 19:20 Uhr The Other

17:10 – 18:00 Uhr Gun Barrel

16:00 – 16:50 Uhr Warwolf

15:00 – 15:40 Uhr Fabolous Desaster

Samstag, 02.05.2026

22:30 Uhr Soen

21:00 – 22:10 Uhr April Art

19:40 – 20:40 Uhr Ronnie Romero

18:20 – 19:20 Uhr Sanctuary

17:10 – 18:00 Uhr Blackfire

16:00 – 16:50 Uhr Godsnake

15:00 – 15:40 Uhr Stone Mountain Manorz

Weitere Infos zu den Andernach Metal Days:

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 01.und 02.05.2026 (Einlass: ab 14:00 Uhr)

Kosten: Festivalticket 83,00 €, Festivalticket und Camping 105,00 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten)

Genre: Hard Rock, Trash Metal, Dark Metal, Heavy Metal, Progressive Metal, Power Metal

Veranstalter: Juz Live Club Andernach