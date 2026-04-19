April Art: veröffentlichen brandneue Single & Musikvideo „Panic Stations“

Mit Panic Stations melden sich April Art eindrucksvoll zurück und läuten eine neue Ära ein. Nach dem Erfolgsalbum Rodeo (2024) sowie den Standalone-Singles Karma Is A Beach und Double Trouble liefert die Band nun den ersten Vorboten ihres kommenden Albums – kompromisslos, druckvoll und mit klarer Haltung.

Angeführt von Frontfrau Lisa-Marie Watz stehen April Art für eine explosive Mischung aus harter Gitarrenmusik mit modernen Einflüssen, Breakdowns und emotionaler Intensität – verbunden mit einer starken Botschaft von Selbstbestimmung und innerer Stärke. Panic Stations setzt genau dort an, wo Kontrolle endet, und das Leben beginnt, sich selbst zu entfalten.

Die Band beschreibt den Song so:

„Panic Stations erzählt davon, dass egal wie sehr man versucht alles im Griff zu haben, es doch im Leben immer wieder gerne im selbstgebauten Chaos endet. Ein Mix aus Selbstzweifel, Kontrollverlust und dem Drang, trotzdem immer weiterzumachen und am Ende zu erkennen, dass das Chaos auch einfach zur eigenen Persönlichkeit dazugehört.“

Musikalisch vereint die Single harte Riffs, dynamische Wechsel und die wandelbare, markante Stimme von Lisa-Marie Watz zu einem druckvollen, modernen Statement. Produziert wurde der Song gemeinsam mit Julian Breucker, der sich auch für die klare und zugleich energiegeladene Soundästhetik verantwortlich zeichnet.

Tour 2026

Passend zur neuen Ära gehen April Art im Herbst/Winter 2026 auf große Tour durch Deutschland und die Schweiz – mit Special Guest Dymytry Paradox:

• 30.10.2026 – Zürich (CH), Musikcafé Xtra

• 31.10.2026 – Lindau, Club Vaudeville

• 06.11.2026 – Hannover, Pavillon

• 07.11.2026 – Berlin, Hole44

• 13.11.2026 – Münster, Sputnikhalle

• 14.11.2026 – Hamburg, Grünspan

• 21.11.2026 – Leipzig, Hellraiser

• 27.11.2026 – Oberhausen, Kulttempel

• 28.11.2026 – Köln, Die Kantine

• 04.12.2026 – München, Backstage Werk

• 05.12.2026 – Stuttgart, LKA Longhorn

• 11.12.2026 – Nürnberg, Der Hirsch

• 12.12.2026 – Frankfurt, Batschkapp

Neben der Headliner-Tour sind April Art außerdem im Oktober 2026 als Support von Dymytry in Tschechien zu sehen:

• 15.10.2026 – Brno, Sono

• 16.10.2026 – Ostrava, Hala Tatran

• 17.10.2026 – Olomouc, Výstaviště Flora

• 23.10.2026 – Prague, O2 Universum

• 24.10.2026 – Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Mit Panic Stations zeigen April Art einmal mehr, warum sie zu den spannendsten Acts der deutschen Musiklandschaft gehören: laut, ehrlich, emotional – und bereit für den nächsten großen Schritt.

April Art sind:

Lisa-Marie Watz – Vocals

Chris Bunnell – Guitar

Julian Schuetze – Bass

Ben Juelg – Drums