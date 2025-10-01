April Art: veröffentlichen Live-Video zum Song „Not Sorry“ vom Summer Breeze 2025

Kurz vor dem Auftakt der Burn The Whole Tour 2025 in Stuttgart (02.10.) und München (03.10.) präsentieren die deutschen Überflieger April Art das offizielle Live-Video zu ihrem Bandhit Not Sorry, aufgezeichnet beim diesjährigen Summer Breeze Open Air.

Der Clip fängt eindrucksvoll ein, was an diesem Abend geschah: Ein Meer aus Fans vor der Wera Tool Stage, die mit voller Energie gemeinsam mit April Art eine unvergessliche Party feierten. Die Begeisterung war greifbar – dieser Mitschnitt ist mehr als nur ein Video, er dokumentiert die besondere Verbindung zwischen Band und Publikum.

Wer diese Energie live erleben möchte, hat ab Donnerstag die Gelegenheit dazu: Dann starten April Art gemeinsam mit ihren Freunden von League Of Distortion zur großen Burn The Whole Tour 2025 quer durch Deutschland. Einige Shows sind bereits ausverkauft, für andere werden die Tickets langsam knapp.

April Art – Burn The Whole Tour 2025

Special Guest: League Of Distortion

02.10.2025, Wizemann – Stuttgart *Sold Out*

03.10.2025, Backstage – München (Werk)

04.10.2025, LA Live Style Cafe – Cham

14.11.2025, F-Haus – Jena

15.11.2025, Musikzentrum – Hannover *Sold Out*

28.11.2025 Potsdam, Lindenpark

13.12.2025, Batschkapp – Frankfurt

19.12.2025, Turock – Essen *Sold Out*

20.12.2025, Grünspan – Hamburg

29.11.2025 Metal Hammer Paradise – Weisenhäuser Strand

April Art sind:

Lisa-Marie Watz – Vocals

Chris Bunnell – Guitar

Julian Schuetze – Bass

Ben Juelg – Drums