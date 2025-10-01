V/Haze Miasma: unterschreiben bei Inertial Music und kündigen zweites Album „Praise Me! Erase Me!“ an

Inertial Music gibt stolz die Verpflichtung des deutschen Post-Metal-Kollektivs V/Haze Miasma bekannt. Das mit Spannung erwartete zweite Album Praise Me! Erase Me! wird am 7. November 2025 veröffentlicht. Die erste Single wird im Oktober veröffentlicht, gefolgt von einer zweiten Single bis zur vollständigen Veröffentlichung.

V/Haze Miasma wurde als Studioprojekt gegründet und von Gitarrist und Komponist Johannes Lenk (Hjort) geleitet. Das Projekt erlangte schnell Anerkennung mit dem Debütalbum agenda:endure (2020, 2023 über Supreme Chaos Records erneut veröffentlicht), das im deutschen Rock Hard als „Tipp des Monats“ ausgezeichnet wurde und im Januar 2024 beim Metal Hammer Soundcheck auf Platz 3 landete. Mit der EP Nebula (2022) erweiterte die Band ihre klangliche Identität weiter, bevor sie in die Grotesque Studios in Bad Wörishofen ging, um ihr bislang ehrgeizigstes Werk zu schaffen.

Das neue Album Praise Me! Erase Me! präsentiert ein dynamisches Zusammenspiel aus mitreißenden Melodien, komplexen atmosphärischen Arrangements, post-blackened Aggression und melodischem Doom-Gefühl. Inspiriert von Künstlern wie Ghost Brigade, Swallow The Sun, Enslaved, Sólstafir, Ihsahn, Cult Of Luna und Neurosis, fängt das Album sowohl Zerbrechlichkeit als auch Wut ein und balanciert heitere Ruhe mit emotionalen Ausbrüchen.

Textlich reflektieren V/Haze Miasma weiterhin über die Schönheit, Kraft und Verletzlichkeit der Natur und thematisieren gleichzeitig die Heuchelei der Menschheit, die sie sehenden Auges zerstört. Praise Me! Erase Me! befasst sich außerdem mit persönlichen Konflikten, sozialer Ungleichheit und der allgegenwärtigen materiellen und geistigen Ausbeutung, die das moderne Leben prägt.

Das eindrucksvolle Albumcover wurde vom schwedischen Künstler Niklas Sundin (ex-Dark Tranquillity, Mitochondrial Sun) erstellt.

Praise Me! Erase Me! Tracklist

1. Praise Me!

2. Animos

3. Demi-Human

4. Shadows

5. Eden

6. Karzer

7. Cannula

8. Erase Me!

Credits & Line-Up

Produziert, aufgenommen und gemastert in den Grotesque Studios, Bad Wörishofen (Deutschland).

Johannes Lenk – Gitarre

Sebastian Moser – Bass, Gesang

Andreas Fingas – Klarer Gesang

Julian Osterried – Schlagzeug

Klavier in Eden und Cannula: Christian Reichinger

Mit dem neuen Album machen V/Haze Miasma einen weiteren mutigen Schritt in seiner klanglichen Entwicklung – eine intensive und natürliche Klanglandschaft, die sowohl Verzweiflung als auch Hoffnung, Schönheit und Verwüstung verkörpert.