V/Haze Miasma: veröffentlichen zu Halloween die neue Single „Eden“

Das deutsche Post-Metal-Kollektiv V/Haze Miasma hat gestern seine neue Single Eden veröffentlicht, die dem kommenden Album Praise Me! Erase Me! entstammt, das am 7. November über Inertial Music erscheint.

Eden zeigt, wie V/Haze Miasma unterschiedliche Atmosphären miteinander verschmelzen können – von dröhnendem, Black-Metal-inspiriertem Metal bis hin zu einer markanten Passage im mittleren Tempo, gefolgt von einem intensiven Klavier- und Gesangsteil, mit einem zentralen Höhepunkt, der den Zuhörer atemlos zurücklassen wird.

Zum Song ist ein Visualizer-Video verfügbar, das das vollständige Album-Artwork von Niklas Sundin (ehemals Dark Tranquillity, Mitochondrial Sun) zeigt.

Die in Süddeutschland gegründete und von Johannes Lenk (Hjort) angeführte Band V/Haze Miasma vereint Atmosphäre und Wucht mit einem Fokus auf Emotionen statt Exzesse. Ihre vorherigen Alben Agenda:Endure und Nebula wurden von Rock Hard und Metal Hammer für ihre rohe Ehrlichkeit und Tiefe gelobt.

Eden markiert das zweite Kapitel vor Praise Me! Erase Me!, das am 7. November über Inertial Music erscheint.