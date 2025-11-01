Cryptopsy: veröffentlichen Live-Video vor den anstehenden Tourneen

Die legendären Death-Metal-Band Cryptopsy zeigt erneut, warum sie zu den brutalsten und einflussreichsten Kräften im Death Metal gehören.
Cryptopsy geben ihren Fans in Asien, Neuseeland, Australien und Europa schon mal einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Ein neues Live-Video, das von hate5six während eines Auftritts in Underground Arts in Philadelphia aufgenommen wurde, zeigt die unbändige Kraft von An Insatiable Violence sowie beeindruckende Stücke aus dem JUNO Award-prämierten Album As Gomorrah Burns und dem Death Metal-Klassiker None So Vile.
Das Live-Video von Cryptopsy kann auf dem YouTube-Kanal von hate5six angesehen werden:
Matt McGachy, Sänger von Cryptopsy, äußert sich dazu: „A massive thank you to Nile, The Last Ten Seconds Of Life, Cognitive, our amazing crew and every fan who came out and supported us on this amazing tour. Your energy and support means the world to us.“ Er fügt hinzu: „If you want to experience the chaos up close, now’s the time to grab tickets to our upcoming tours of Asia, New Zealand, Australia and Europe. We’ll see you in the pit!“
McGachy bedankt sich auch bei hate5six: „Huge thanks to hate5six for capturing this memorable experience in Philadelphia. I’ve been a huge fan of his work for years and am stoked to now be a part of his creative content.“
Cryptopsy – Asia, New Zealand & Australia All So Vile Tour 2025
November 28 – Dubai, AE @ P7 Arena, Media One Hotel
November 29 – Delhi, IN @ Fandom
November 30 – Bangkok, TH @ Mr. Fox Livehouse
December 2 – Taipei, TW @ Jack Studio
December 5 – Shanghai, CH @ Cave Art Venue
December 6 – Shanghai, CH @ Cave Art Venue
December 7 – Tianjin, CH @ 20 Years of the Music Scene
December 8 – Seoul, KR @ JS Art Hall
December 11 – Tokyo, JP @ WWWX *
December 12 – Tokyo, JP @ WWWX *
December 14 – Auckland, NZ @ Double Whammy
December 15 – Wellington, NZ @ Vallhalla
December 17 – Canberra, AU @ The Base
December 18 – Brisbane, AU @ Crowbar
December 19 – Sydney, AU @ Crowbar
December 20 – Melbourne, AU @ Croxton
* w/ Defiled
Cryptopsy – All So Vile European Tour 2026
w/ Special Guests: 200 Stab Wounds, Inferi & Corpse Pile
January 15 – Germany, Hannover @ Béi Chéz Heinz
January 16 – Germany, Dortmund @ Junkyard
January 17 – Belgium, Antwerp @ Zappa
January 18 – UK, Southampton @ Engine Rooms
January 19 – UK, Bristol @ The Fleece
January 20 – UK, Glasgow @ Slay
January 21 – UK, Nottingham @ Rescue Rooms
January 22 – UK, Manchester @ Club Academy
January 23 – UK, Plymouth @ The Quad Theatre
January 24 – UK, London @ O2 Academy Islington
January 25 – The Netherlands, Nijmegen @ Doornroosje
January 26 – Germany, Hamburg @ Logo
January 27 – Sweden, Stockholm @ Kollektivet Livet
January 29 – Norway, Oslo @ Goldie
January 30 – Denmark, Copenhagen @ Pumpehuset
January 31 – Germany, Leipzig @ Hellraiser
February 1 – Germany, Berlin @ Hole44
February 2 – Poland, Warsaw @ Proxima
February 3 – Czech Republic, Prague @ Rock Cafe
February 4 – Austria, Vienna @ Szene
February 5 – Hungary, Budapest @ Barba Negra
February 6 – Germany, Munich @ Backstage
February 7 – Italy, Milan @ Legend Club
February 8 – Switzerland, Aarau @ KiFF
February 9 – France, Lyon @ Club Transbo
February 10 – Spain, Barcelona @ Wolf
February 11 – Spain, Madrid @ Revi Live
February 12 – Spain, Portugalete @ Groove
February 13 – France, Toulouse @ Metronum
February 14 – France, Nantes @ Le Ferrailleur
February 15 – France, Paris @ Petit Bain
Tickets: http://lnk.to/AllSoVile-Europe2026
