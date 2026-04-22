Vile Desolation: neues Album „Annihilating The Consciousness“ erscheint am 08.05. über Comatose Music

Aus den fruchtbaren Nährböden Ostjavas in Indonesien stammt ein weiterer monströser Neuzugang in den Annalen des Brutal Death Metal: Vile Desolation! Mit ihrer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Bands der indonesischen Szene haben die Mitglieder von Vile Desolation ein Debütalbum von gigantischer, schockierender Wucht geschaffen. Annihilating The Consciousness ist Brutal Death Metal in seiner absoluten, grauenhaften Form – und Vile Desolation zählen bereits jetzt zu den Spitzenprädatoren dieser extremsten Musikrichtung.

Das Album beginnt mit der brutalen, brachialen Wucht von Veiled In Obscurity, einer grotesken Mischung aus erschütternden Hammerschlägen, glühend heißen Blastbeats, dissonanten Klängen und einer Atmosphäre des Bösen. Annihilating The Consciousness explodiert mit unglaublicher Intensität und weicht nie vom Rande des wilden, ungezähmten Chaos jenseits von Vernunft und Moral zurück. Von der raffinierten Technik und den lichtlosen Abgründen pestilenzialischer Bassklänge in Whispers Through The Shadowed Gates bis hin zur Dimension des Schmerzes, heimgesucht von jenseitigen Wesen und unbegreiflicher Gewalt in Labyrinth Of Torment, liefert Annihilating The Consciousness mit furchterregender Virtuosität und vernichtender Wucht. Im Herzen des Albums lauert eine grandiose Trilogie des Wahnsinns – Dementia’s Embrace, Eyes Of Madness und Eternal Lunacy –, die Komplexität und Gemetzel auf fesselnde und mitreißende Weise präsentiert. Die Gitarren ritzen komplizierte Muster in das wehrlose Fleisch des Hörers, während der Gesang ein herzzerreißendes, unterirdisches Gebrüll ist, das die Verwirrung und Verzweiflung des zerfallenden Geistes auf beunruhigende Weise zum Leben erweckt. Es gibt schlichtweg keine Schwachstelle auf diesem vernichtenden Debüt von Vile Desolation. Diese Songs sind keine willkürlichen Gewalttaten; sie sind sorgfältig geplant, lebhaft imaginiert und akribisch ausgeführt. Nach dem vernichtenden Finale von Sanctified In Ashes wird euch klar sein, dass ihr eines der besten Brutal-Death-Metal-Alben des Jahres 2026 erlebt habt.

Gemischt und gemastert im Endless Gruesome Studio und verziert mit dem düsteren Artwork von Timbul Cahyono (Monstrosity, Terrorizer, Witchburner etc.), marschiert Annihilating The Consciousness am 8. Mai unter dem blutigen Banner von Comatose Music in die Welt hinaus. Verabschiedet euch von eurem Verstand; die Verderbnis naht und der Wahnsinn folgt unausweichlich.

Vile Desolation sind:

Yudha – Gesang

Hendika – Gitarre/Bass

Rama – Schlagzeug

Vile Desolation online:

https://www.facebook.com/viledesolation/