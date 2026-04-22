Norwegens aufstrebende Hardrock-Band Bong Voyage präsentiert ihre dritte Single aus dem Debütalbum Hedonistic Hard Rock, das am 8. Mai über Ripple Music erscheint.

Über den Song sagen Bong Voage: „Reality is for people who can’t face drugs. Escape Prison Planet Earth is the embodiment of the statement above. Call in sick tomorrow, light up, space out, and listen to the newest version of the soundtrack to your lowlife.“

Macht euch bereit für eine Wahnsinnsparty mit Escape Prison Planet Earth!

Ihr denkt, ihr kennt Rock? So geht’s nicht! Bong Voage veröffentlichen endlich ihr heiß ersehntes Debütalbum Hedonistic Hard Rock in Zusammenarbeit mit Ripple Music. Dieses Album ist eine Hommage an die Musik, die eure Eltern und eure Freunde eure Schwester zusammengebracht hat. Dieses Album nimmt euch mit auf eine Reise von den schäbigsten Spelunken bis zum Uranusring – und allem, was dazwischen liegt.

Hedonistic Hard Rock ist Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll pur, inspiriert von den wahren Hedonisten der 70er, 80er und 00er – den Pionieren des maßlosen Genusses. Erlebt mit Bong Jovi, Abuse Springsteen, Elton Bong, Bong Iver und Kim Bong Chill die sieben Todsünden, durchquert die neun Kreise der Hölle und kehrt zurück ins Leben! Mehr Informationen findet ihr hier:

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