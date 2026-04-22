Nevertel: veröffentlichen neue Single „Otherside“ inklusive Musikvideo

Nach einem Top-3-Hiterfolg im US-amerikanischen Rock-Radio und einer ausgiebigen Tournee zu ihrem Debütalbum Start Again mit ausverkauften Konzerten auch bei uns, kehren Nevertel voller Energie zurück und stellen ihre neue Single Otherside vor.

Geschrieben und produziert von der Band aus Tampa, Florida, mit Jeremy Michael (Gesang) und Raul Lopez (Gesang/Produzent) an der Spitze, verwandeln sie ihre ununterbrochenene Kreativität in einen fein geschliffenen, durchdachten catchy Song. Hooks, die auf der Tour geschärft wurden, und ein musikalischer Spannungsbogen, der durch Wiederholung extra Glanz entfaltet.

„Otherside ist der Ort, an dem Nostalgie auf Kreativität trifft“, erzählt Lopez. „Es fühlte sich an, als hätten wir unser jüngeres Ich angezapft und bei diesem Song viel mehr Riffs geschrieben und mit Gitarren experimentiert. Klanglich war es unser Ziel, den Grunge der frühen 2000er Jahre mit Hip-Hop-/Elektro-Produktionen zu verschmelzen. Wir haben sogar organische Geräusche wie Reißverschlüsse, zerdrückte Wasserflaschen, Stampfen und Jeremys Beatboxing eingefangen und über den ersten Vers des Songs gelegt.“

Im Musikvideo zu Otherside sind Nevertel in einem dunklen, feuchten Lagerhaus eingeschlossen, bedroht von einer seltsamen Meute, die draußen gegen die Wände hämmert und sich den Weg nach drinnen bahnt, während das Publikum gespannt darauf wartet, was als Nächstes auf die Band zukommt, wenn der Schwarm eindringt. „Der Song handelt vom Ende einer langjährigen Verbindung; davon, wie es sich anfühlt, das durchzumachen, und wie es auf der anderen Seite dieses Endes aussieht.“

Nevertel kehren diesen Sommer für eine Reihe von Festival- und Headliner-Auftritten auf das europäische Festland und nach Großbritannien zurück. Den Auftakt machen sie am 10. Juni beim Rock For People 2026 in der Tschechischen Republik, gefolgt von einem Auftritt bei einem der größten Festivals Großbritanniens, dem Download.

Die Liste der für uns relevantesten Termine findet sich unten. Tickets sind hier erhältlich: https://www.nevertelband.com/tour.

Nevertel live 2026

Support: Ocean Sleeper (# = Festival)

24.06. Dortmund – FZW

25.06. NL-Ysselsteyn – Jera On Air #

26.06. Leipzig – Impericon Festival #

27.06. Münster – Vainstream Rockfest #

29.06. Stuttgart – Im Wizemann (Studio)

30.06. Wiesbaden – Schlachthof

01.06. Hannover – Lux

Nevertel online:

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