Anasarca: veröffentlichen Video zu „Basket Of Burdens“

Das Death-Metal-Quartett Anasarca, bekannt für seinen brachialen Old-School-Sound, veröffentlichte mit der Single Basket Of Burdens einen zweiten Vorgeschmack auf ihr neues Album. Der Song stammt aus dem lang erwarteten Album Achlys, das am 3. April über Selfmadegod Records erscheint.

Mike Dormann erklärte zum Song: „Basket Of Burdens is basen on This Basket Of Burdens poem by Debbie, which is clearly intended as a poem of mourning, addressing both the gravity of the loss and the support offered by faith, community, and hope. The author, Debbie, otherwise remains anonymous, but the text stands out due to its powerful imagery and emotional depth—particularly through the metaphor of the basket. However, the Anasarca song version omits all spiritual and religious aspects.“

Anasarca wurde 1995 von Schlagzeuger Heiner und Gitarrist/Sänger Mike (ex-Vomiting Corpses) gegründet. Kurz nach ihrer Gründung nahm die Band das Demo Condemned Truth auf, gefolgt von Godmachine (1996), was zu einem Vertrag mit Repulse Records führte. Ihr Debütalbum Godmachine erschien 1998 und gilt vielen Fans bis heute als Klassiker des deutschen Death Metal.

Nach mehreren Besetzungswechseln veröffentlichten Anasarca 2001 ihr zweites Album Moribund über Mighty Music. Das Album zeichnete sich durch sein einzigartiges lyrisches Konzept aus, das Texte von Todeskandidaten enthielt und ihnen in der Szene große Anerkennung einbrachte. Die Band setzte ihre Karriere 2004 mit dem Konzeptalbum Dying fort, das erneut über Mighty Music erschien und dessen Texte auf den Zeugnissen von unheilbar Kranken basierten. Nach einer langen Pause und weiteren Besetzungswechseln kehrten Anasarca mit neuer Energie zurück. Das Album Survival Mode erschien 2017 über Sevared Records und enthielt Gastgesang von Kam Lee (Massacre). Die Texte thematisierten menschliches Verhalten in extremen Überlebenssituationen.

Zwischen Februar und Juli 2025 nahmen Anasarca ihr fünftes Studioalbum Achlys im Wretched Noise Studio in Oldenburg auf. Gemischt wurde es von Daniel Meinzer, das Mastering übernahm Dennis Israel (Scour, Amon Amarth, Primordial, Asphyx, Legion Of The Damned). Das visuelle Erscheinungsbild des Albums, inklusive aller Grafiken und Artworks, stammt von Robert Sindermann.

Achlys ist das bisher brutalste, intensivste und emotionalste Album der Band. Musikalisch im melodischen Brutal Death Metal verwurzelt, folgt das Album erneut einem Konzept – diesmal mit dem Thema Trauer im Mittelpunkt. Die Texte stammen von Menschen, die Angehörige verloren haben und spiegeln so sowohl persönliche Verluste innerhalb der Band als auch in der gesamten Metal-Szene wider.

Anasarca sind:

Alf – Schlagzeug

Björn – Bass

Carsten – Gitarre

Mike – Gitarre, Gesang

Anasarca online:

https://www.facebook.com/anasarcadeathmetal

https://www.instagram.com/anasarca_deathmetal