Cryptopsy: kündigen Europa-Tour „Malicious & Vile Summer 2026“ an

Mehr als drei Jahrzehnte nach Bandgründung behaupten Cryptopsy aus Montreal weiterhin ihre Dominanz als eine der beeindruckendsten Live-Bands des Extreme Metal. Nach einer Phase neuer kreativer Intensität, die in ihrem aktuellen Album An Insatiable Violence gipfelte, kündigt die Band nun ihre Europatournee Malicious & Vile Summer 2026 an.

Bekannt für ihre Präzision, Geschwindigkeit und überwältigende Bühnenpräsenz, verwandeln Cryptopsys Live-Auftritte das kontrollierte Chaos der Band in ein intensives Erlebnis. Angetrieben von Flo Mouniers komplexen und physisch anspruchsvollen Schlagzeugtechniken und getragen vom dynamischen Zusammenspiel zwischen Christian Donaldsons Riffs und Oli Pinards kraftvollem Bassspiel, liefert die Band ein Set, das technische Brillanz mit Groove und Wucht vereint. Im Vordergrund steht Matt McGachy, der mit einer kraftvollen Gesangsperformance die Bühne beherrscht und mit unerbittlicher Intensität zwischen tiefen Growls und durchdringenden Schreien wechselt.

Da Cryptopsy einen Großteil von An Insatiable Violence während ihrer Tourneen geschrieben haben, wurde das Material speziell für Live-Auftritte konzipiert. Songs wie The Nimis Adoration und Malicious Needs zeichnen sich durch Intensität und rhythmische Wucht aus und sind darauf ausgelegt, ihre volle Wirkung im Konzertsaal zu entfalten.

Auf ihrer kommenden Tour werden Cryptopsy auf großen europäischen Festivals und in ausgewählten Clubs auftreten und damit ihren Ruf als feste Größe des brutalen Technical Death Metal weiter festigen.

Cryptopsy – Malicious & Vile Summer 2026

25 July: Steenwijk, NL @ Stonehenge Festival

26 July: Cham, DE @ LA

28 July: Brasov, RO @ Rockstadt Extreme Fest

29 July: Kosice, SK @ Collosseum

30 July: Kraków, PL @ Hype Park

31 July: Löbnitz, DE @ Full Rewind

01 August: Dortmund, DE @ Dortmund Deathfest

02 August: Brighton, UK @ Chalk

03 August: Cardiff, UK @ The Globe

05 August: Dublin, IE @ Whelans

06 August: Derby, UK @ Bloodstock Open Air

07 August: Helsinki, FI @ Helsinki Metal Fest

08 August: Jaromer, CZ @ Brutal Assault

09 August: Vagos, PT @ Vagos Metal Fest

12 August: Trier, DE @ The Forum

13 August: Dinkelsbühl, DE @ Summer Breeze

14 August: Colmar, FR @ Spirit In Black Festival

15 August: Kortrijk, BE @ DVG Club

16 August: Carhaix, FR @ Motocultor

18 August: Martigny, CH @ Sunset Bar

19 August: Pinarella Di Cervia, IT @ Rockplanet

20 August: Spital Am Semmering, AT @ Kaltenbach Open Air

21 August: Litomerice, CZ @ Death Coffee Party

Tickets: http://lnk.to/CRYPTOPSY-EUROPESUMMER26

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