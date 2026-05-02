Obscura: veröffentlichen neues Video zu „The Sun Eater“

Die deutsche Progressive-Tech-Death-Band Obscura hat mit einem Doppelangriff auf die globale Metal-Szene offiziell einen Gang höher geschaltet. Vor ihrer The Sun Eater Asia Tour, die am 1. Mai gestartet ist, hat die Band ein brandneues Musikvideo zum Song The Sun Eater veröffentlicht, das die technische Präzision und die Atmosphäre ihrer Live-Show perfekt einfängt.
Das Video zu The Sun Eater wurde von Obscuras langjährigem Regisseur Mirko Witzki (Arch Enemy, Powerwolf, Electric Callboy) produziert. Seht es euch hier an:
Aufbauend auf diesem Schwung haben Obscura vergangene Woche stolz das Shred Fest 2027 ankündigt, eine gigantische Headliner-Tour durch Europa und Großbritannien. Diese monumentale Tour markiert die Rückkehr der Band nach Europa mit ihrer bisher ambitioniertesten Produktion und macht 2027 zu einem Meilenstein für Progressive Death Metal. Die Tourdaten findet ihr hier.
The Sun Eater — Asia 2026
w/ Dvrk, Termine Japan inkl. Fallujah*
05/01 TH – Bangkok
05/02 ID – Jakarta
05/05 TW – Taipei
05/08 VN – Hanoi
05/09 CN – Chengdu
05/10 CN – Beijing
05/11 CN – Guangzhou
05/12 CN – Shenzhen
05/13 CN – Shanghai
05/15 MN – Ulaanbaatar
05/17 KR – Seoul
05/20 JP – Tokyo*
05/21 JP – Tokyo*
05/22 JP – Nagoya*
05/23 JP – Osaka*
05/24 JP – Hiroshima
05/28 IN – Mumbai
05/29 IN – Bangalore
05/30 AE – Dubai
05/31 AM – Yerevan
06/01 GE – Tbilisi
Festivals 2026 – Europe 2026
06/20 FR – Clisson – Hellfest
07/18 NL – Tilburg – Tilburg Metal Fest
07/24 IT – Kaptura Festival
08/15 IT – Frantic Fest
08/29 CZ – Březovská Metalová Noc 19
Tickets: https://realmofobscura.com/live/