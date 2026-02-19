Obscura: kündigen „Stardust“-USA-Tour für 2026 an

Die deutschen Progressive-Death-Metal-Veteranen Obscura kehren im Frühjahr 2026 für die Stardust USA 2026 Tour in die Vereinigten Staaten zurück. Die Konzertreise ist Teil der laufenden A Sonication World Tour 2025–2028 und umfasst 18 Termine zwischen Mitte März und Anfang April.
Der Tourstart erfolgt am 13. März 2026 im legendären Whisky-A-Go-Go in West Hollywood. Weitere Stationen führen die Band unter anderem nach Austin, Philadelphia und Detroit, bevor die Tour am 4. April 2026 in San José, Kalifornien, ihren Abschluss findet.
Frontmann Steffen Kummerer kündigt an, dass Obscura neben neuem Material auch ausgewählte Deep Cuts präsentieren werden, die bislang noch nie live gespielt wurden. Als Support sind die US-Bands Allegaeon und Cognitive sowie die niederländische Avantgarde-Thrash-Formation Cryptosis mit dabei.
Bestätigte Termine der Stardust Usa 2026 Tour:
13.03.2026 – West Hollywood, CA – Whisky-A-Go-Go
14.03.2026 – Tucson, AZ – The Rock
15.03.2026 – El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill
16.03.2026 – Austin, TX – Come And Take It Live
17.03.2026 – Oklahoma City, OK – 89th Street Collective
18.03.2026 – Haltom City, TX – Haltom Theater
19.03.2026 – Corpus Christi, TX – House Of Rock
21.03.2026 – Atlanta, GA – The Masquerade
22.03.2026 – Raleigh, NC – Chapel Of Bones
23.03.2026 – Philadelphia, PA – Underground Arts
24.03.2026 – Brooklyn, NY – The Meadows
25.03.2026 – Hamden, CT – Space Ballroom
26.03.2026 – Rochester, NY – Photo City Music Hall
27.03.2026 – Lakewood, OH – Mercury Music Lounge
28.03.2026 – Detroit, MI – The Sanctuary
29.03.2026 – Joliet, IL – The Forge
30.03.2026 – Kansas City, MO – Warehouse On Broadway
31.03.2026 – Colorado Springs, CO – Black Sheep
01.04.2026 – Salt Lake City, UT – Aces High Saloon
02.04.2026 – Reno, NV – Club Underground
03.04.2026 – Roseville, CA – Goldfield Trading Post
04.04.2026 – San José, CA – The Ritz
Tickets sind ab sofort erhältlich.