Resurrected: haben neues Lyric-Video veröffentlicht

Die deutschen Brutal-Death-Metal-Veteranen Resurrected präsentieren mit Forever Damned einen weiteren Vorboten ihres achten Studioalbums Perpetual, das am 10. April 2026 über Testimony Records erscheint. Ein Lyric-Video zum Track ist ab sofort online verfügbar:

Mit Perpetual bleiben Resurrected ihrer kompromisslosen Old-School-Death-Metal-Linie treu. Als eine der frühen Brutal-Death-Metal-Bands Deutschlands verbindet die Gruppe jahrzehntelange Erfahrung im Songwriting und auf der Bühne mit technischer Präzision und wuchtiger Durchschlagskraft.

Gegründet 1993 von Gitarrist Thomas Granzow, machte die Band bereits mit dem Demo Darkside Of Reality (1994) auf sich aufmerksam. Das Debütalbum Raping Whores (1998) brachte internationale Aufmerksamkeit, gefolgt von Veröffentlichungen wie Butchered In Excrement (2001) und Endless Sea Of Loss (2006), die den Status der Band in der europäischen Szene festigten.

Vergleiche mit Genregrößen wie Cannibal Corpse, Suffocation und Morbid Angel begleiteten die Karriere, dennoch bewahrte sich die Band stets einen eigenständigen Sound.

Live führten energiegeladene Auftritte Resurrected auf zahlreiche internationale Bühnen, darunter das Party.San Open Air, Deathfeast Open Air, Milwaukee Metal Fest, Obscene Extreme und das Inferno Festival.

Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde Perpetual von Jörg Uken im Soundlodge Studio (Rhauderfehn). Das Cover-Artwork stammt von Ivan S. Bragin (Bragin Design).

Tracklist – Perpetual

1. Unholy Intercession

2. Human Wrath

3. Forever Damned

4. Into Mighty Death

5. Sanity Is Lost

6. Decomposed

7. Immaculate Deception

8. Echoes Of Creation

9. Perpetual

10. Infernal Desire (Malevolent Creation Cover)