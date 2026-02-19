Jibreel: veröffentlichen Debütsingle „Alhowa“

Das Blackened-Oriental-Death-Metal-Projekt Jibreel hat mit Alhowa seine Debütsingle samt offiziellem Video veröffentlicht. Der Song ist seit dem 17. Februar 2026 auf allen gängigen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar.

Alhowa thematisiert eine spirituelle Metamorphose und setzt sich zugleich kritisch mit Systemen auseinander, die auf Unterdrückung und Gewalt basieren. Inhaltlich bewegt sich der Track in einer metaphysischen Zwischenwelt, in der Fragen nach Moral, Menschlichkeit und Macht verhandelt werden. Dabei verbindet das Projekt extreme musikalische Ausdrucksformen mit symbolischer Bildsprache.

Das begleitende Musikvideo entstand unter der Regie von Lorenzo Avanzi von Avz Studios. Drehbuch und Storyboard stammen von Ouassim Amdouni selbst. Visuell wie inhaltlich greift der Clip zentrale Motive des Songs auf und unterstreicht dessen konfrontativen Charakter.

Hinter Jibreel steht Ouassim Amdouni, Komponist, Songwriter, Gitarrist und Growler, geboren in Tunis und derzeit in Mailand ansässig. Das Projekt verbindet Black- und Death-Metal mit nahöstlichen Melodien und spirituellen Klangelementen. Thematisch stehen Krieg, Tod, Widerstand und innerer Konflikt im Mittelpunkt. Musikalisch treffen aggressive Riffs auf epische und mystische Elemente.

Die Single Alhowa wurde von Alexander Lapko gemischt und gemastert und markiert den Auftakt eines Projekts, das musikalische Extreme mit politischer und spiritueller Aussage verbindet.