The Gloom In The Corner: veröffentlichen neue Single „You Didn’t Like Me Then (You Won’t Like Me Now)“

Die australische Metalcore-Band The Gloom In The Corner aus Melbourne steuert mit großen Schritten auf die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Royal Discordance zu, das am 27. Februar über SharpTone Records erscheint. Als weiteren Vorgeschmack präsentiert die Band nun die neue Single You Didn’t Like Me Then (You Won’t Like Me Now).

Der Song verbindet treibende Dringlichkeit mit großen Refrains, feurigen Gitarren und melodischer Eingängigkeit. Inhaltlich setzt sich die Band mit Selbstakzeptanz auseinander: Es gehe darum, sich selbst anzunehmen und zu sich zu stehen – unabhängig davon, wie andere reagieren.

Das kommende Album Royal Discordance wird als vielschichtiges Werk angekündigt, das cineastische Elemente mit kompromissloser Härte verbindet. Zwischen aggressiven Ausbrüchen wie Assassination Run, düsterer Wucht in Nope (Hollow Point Elysium) und der energiegeladenen Single You Didn’t Like Me Then (You Won’t Like Me Now) spannt die Band einen weiten stilistischen Bogen. Den Abschluss bildet die zweiteilige Suite aus Love 1: A Quaver Through the Pale und Love 2: A Walk Amongst The Poppy Fields.

Produziert wurde das Album 2024 gemeinsam mit Jonathan Delese in Nashville, Tennessee. Dabei bleibt die Band ihrer chaotischen kreativen DNA treu, öffnet sich jedoch gleichzeitig für eingängigere und universellere Momente.

Seit ihrem Debüt Fear Me (2016) haben sich The Gloom In The Corner mit Veröffentlichungen wie der Homecoming EP, Flesh & Bones, der Ultima Pluvia EP sowie dem Album Trinity stetig weiterentwickelt.

Live konnte die Band bereits international überzeugen und stand unter anderem mit Szenegrößen wie Aviana, King 810 und Parkway Drive auf der Bühne. 2026 stehen weitere Shows in Australien sowie Auftritte im Rahmen der ausverkauften Hellbound Cruise an.