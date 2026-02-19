Jayler: kündigen Debütalbum „Voices Unheard“ für den 29.05.2026 an

Die britische Rockband Jayler hat ihr Debütalbum Voices Unheard angekündigt. Das Album erscheint am 29. Mai 2026 über Silver Lining Music. Parallel dazu ist mit Down Below eine neue digitale Single verfügbar.

Jayler verbinden klassische britische Rock-Einflüsse im Stil von Led Zeppelin und Queen mit einer modernen, rohen Note. Druckvolle Riffs, markanter Gesang und eine ausgeprägte Live-Energie prägen den Sound der Band. Frontmann James Bartholomew (Gesang, Gitarre) wird von Tyler Arrowsmith (Gitarre), Ed Evans (Schlagzeug) und Ricky Hodgkiss (Bass/Keys) unterstützt.

Die neue Single Down Below präsentiert sich als temporeicher Rock-Track mit treibendem Groove und selbstbewussten Gitarren. Laut Band entstand der Song als erste Aufnahme der Studiosessions und entwickelte sich schnell zu einem zentralen Stück des Albums. Die auf 500 Exemplare limitierte White-Label-7-Inch-Version der Single ist bereits vollständig ausverkauft.

Mit Voices Unheard legen Jayler ein Album vor, das Themen wie Unruhe und das Gefühl des Ungehörtseins aufgreift. Zur Veröffentlichung plant die Band exklusive In-Store-Signierstunden, deren Details in Kürze bekanntgegeben werden.

Live haben sich Jayler in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. 2026 gehen sie unter anderem als Special Guest mit Deep Purple auf Tour. Für den deutschsprachigen Raum sind folgende Termine bestätigt:

05. Oktober – Wiener Stadthalle, Wien (AT)

16. Oktober – Hallenstadion, Zürich (CH)

31. Oktober – Qi Arena, Leipzig (DE)

01. November – Sporthalle, Hamburg (DE)

03. November – Westfalenhalle, Dortmund (DE)

04. November – Uber Arena, Berlin (DE)

06. November – Festhalle, Frankfurt (DE)

07. November – Arena, Nürnberg (DE)