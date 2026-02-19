Octo: veröffentlichen Video zur Single „Fairless Enough“, das Album „Idyll“ erscheint am 10.04.

Die Kölner Noise-Rock-Band Octo hat ein neues Video veröffentlicht und gibt damit einen weiteren Einblick in ihr kommendes Album Idyll. Die Full-Length-LP erscheint am 10. April über das ebenfalls in Köln ansässige Label Mörtel Sounds.

Octo wurden 2011 gegründet und sind seitdem fester Bestandteil des nordrhein-westfälischen Undergrounds sowie der deutschen Noise-Rock-Szene. Das instrumentale Trio setzt bewusst auf ein reduziertes Setup aus zwei Bässen und Schlagzeug. Gesang oder klassische Gitarrenparts spielen dabei keine Rolle. Die Band besteht aus Tobias Göbel (Bass, Illustrationen), Guido Karnstedt (Drums) und Felix Arnoldt (Bass, Synths).

Bis 2019 prägte ein strikt trockenes, eng geführtes Klangbild den Sound der Band – kompromisslos, direkt und klar auf die Live-Umsetzung ausgerichtet. Dokumentiert ist diese Phase auf den Veröffentlichungen Octo (2013) und Kitsch (2017). Nach dem Ausstieg von Torben Feck im Jahr 2019 arbeitete die Band zunächst als Duo weiter und bereitete die Rückkehr zur Trio-Besetzung vor.

Seit 2024 präsentieren sich Octo in neuer Formation und mit weiterentwickeltem Sound. Die frühere klangliche Strenge wurde aufgebrochen, ohne die charakteristische Wucht zu verlieren. Die beiden Bassgitarren übernehmen klar definierte, aber flexible Rollen. Rhythmische Komplexität, strukturelle Verschiebungen und unterschiedliche klangliche Dichten stehen gleichberechtigt nebeneinander und verleihen der Band eine eigenständige Position innerhalb des Genres.

Diese Weiterentwicklung ist auf dem neuen Album Idyll festgehalten, das 2026 über Mörtel Sounds erscheinen wird.