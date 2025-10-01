Turbobier: kündigen ihr neues Album sowie die dazugehörige „Das Leben Is Ein Oaschloch“-Tour 2026 an

Prost, Punkrock und Pogo: Turbobier sind zurück! Am 1. Mai 2026 – pünktlich zum Tag der Arbeit – erscheint das neue Album der Wiener Punkrock-Institution. Der Titel ist Programm: Das Leben Is Ein Oaschloch. Der Vorverkauf startete am 26. September 2025.

Seit zehn Jahren steht die Band rund um Frontmann Marco Pogo für kompromisslosen Rock, gna- denlosen Schmäh und einen Rhythmus, auf den selbst Schweizer Uhrwerke neidisch wären: fünf Alben in einer Dekade, im Schnitt alle zwei Jahre eine neue Platte. Musikalisch geht’s diesmal wieder back to the roots – manchmal schwer wie ein Montagmorgen, manchmal leicht wie das erste Bier nach Feierabend. Oder um’s wie Marco Pogo zu sagen: „Unterm Strich kommt man eh drauf, dass mehr traurig als lustig ist, mehr schlecht als gut – drum mach ma uns die schönen Momente halt selber.“

Mit Das Leben Is Ein Oaschloch liefern Turbobier den Sound für alle, die das Leben nicht immer ernst nehmen, aber umso lauter feiern.

Turbobier gelten als Österreichs lautester Exportschlager: schnörkelloser Punkrock, Wiener Schmäh und Refrains, die kleben. Man stelle sich die Ramones aus Österreich vor – mit unstillbarem Durst nach Bier – genau dort setzt die Band an. Mit schneidenden Gitarren und Vollgas-Attitüde bringt das Quartett um Marco Pogo europaweit Clubs und Festivals zum Kochen; ihre Shows sind kollektives Ausrasten mit hohem Mitsing-Faktor. Songs wie Insel Muss Insel Bleiben, King Of Sim- Mering und Fuaßboiplotz haben sich längst zu Fan-Favoriten entwickelt. Die Band wurde bereits dreimal mit dem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.

Turbobier – Das Leben Is Ein Oaschloch-Tour 2026

08.05.2026 – Köln / Luxor

09.05.2026 – München / Strom

29.05.2026 – Hamburg / Bahnhof Pauli

30.05.2026 – Berlin / Badehaus