Svbway To Sally: „Nackt III – Lügen & Legenden“ – Tourdaten bekannt

Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten Nackt-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war Nackt mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

2006 begann dieses Kapitel, 2010 wurde es mit Nackt II fortgeschrieben – nun ist die Zeit reif für eine neue Runde, denn aller guten Dinge sind Nackt III: 2026 kehrt die Potsdamer Band mit Nackt III – Lügen & Legenden zurück auf die Akustik-Bühnen und taucht dabei tief in die eigene Geschichte ein. Wehmütig, durchgeknallt, verspielt und virtuos – Subway To Sally zeigen sich einmal mehr von einer anderen Seite.

Lügen & Legenden

Der Titel spielt auf die Mythen an, die sich in 35 Jahren Bandgeschichte angesammelt haben. Was ist wahr, was erfunden? Welche Geschichten wurden ausgeschmückt, welche Lügen sind längst selbst zu Legenden geworden? Subway To Sally nehmen diese Fragen zum Anlass für eine Show, die mit Augenzwinkern Erinnerungen aufleben lässt, Altes neu erzählt und vielleicht auch neue Gerüchte in die Welt setzt.

In intimer Atmosphäre, nah am Publikum, erwartet die Besucher ein Abend zwischen Wohnzimmer und Theaterbühne, zwischen Poesie und purer Spielfreude. Nackt III – Lügen & Legenden ist eine Einladung an alle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, das Leben zu feiern – und am Schluss vielleicht ein letztes Mal gemeinsam nackt zu sein.

Fr 27.03.26 Berlin Passionskirche

Sa 28.03.26 Bamberg Hegelsaal

Fr 10.04.26 Hamburg Markthalle

Sa 11.04.26 Erfurt Alte Oper

So 12.04.26 Neuruppin Kulturkirche

Di 14.04.26 Aschaffenburg Stadttheater

Mi 15.04.26 München Backstage

Do 16.04.26 Ludwigsburg Scala

Fr 17.04.26 Kaiserslautern Kammgarn

Sa 18.04.26 Hannover Pavillon

Do 30.04.26 Magdeburg Altes Theater

Fr 01.05.26 Bochum Christuskirche

Sa 02.05.26 Gießen Kongresshalle

Do 07.05.26 Köln Tanzbrunnen

Fr 08.05.26 Wilhelmshaven Pumpwerk

Sa 09.05.26 Dresden Alter Schlachthof