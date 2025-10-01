Warcoe: neues Album „Upon Tall Thrones“ ist über Ripple Music erschienen

Die norditalienischen Classic Doom Metaller Warcoe veröffentlichen heute ihr neues Studioalbum Upon Tall Thrones über das kalifornische Label Ripple Music und präsentieren exklusiv via Doomed & Stoned ihr neues Video zu Brown Witch.

Seht das neue Video von Warcoe zu Brown Witch hier:

Die Band Warcoe aus Pesaro, Italien, ziehen den klassischen Doom in den Abgrund und zurück, mit der Schwere von Black Sabbath, der rohen Düsternis von Saint Vitus und dem extravaganten Schwung der Riffkunst aus der goldenen Ära von Trouble. Mit ihrem dritten Album und dem Debüt bei Ripple Music, Upon Tall Thrones, erhebt sich das Trio dunkler, schwerer und hypnotischer, während sie Geschichten von arkaner Fantasie und menschlicher Zerbrechlichkeit in Riffs spinnen, die zertrümmern, und Melodien, die wie ein Fluch verweilen.

Die Band entfesselt nun ihre rohe Doom-Power auf die Massen mit Upon Tall Thrones, das auf LP, CD und allen Streaming-Diensten erhältlich ist! Mehr Informationen zu Warcoe findet ihr hier:

