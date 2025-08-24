Warcoe: das neue Album „Upon Tall Thrones“ erscheint am 26.09.2025 bei Ripple Music

Das Doom Metal Trio Warcoe veröffentlicht einen neuen Track aus dem kommenden Album Upon Tall Thrones, das am 26. September über Ripple Music erscheinen wird.

Die aus Pesaro, Italien, stammenden Warcoe bringen klassischen Doom mit Sabbathianer Schwere, der rohen Düsternis von Saint Vitus und dem Groove der goldenen Ära von Trouble in die Abgründe und zurück. Mit ihrem dritten Album und dem Debüt bei Ripple Music, Upon Tall Thrones, hebt sich das Trio — dunkler, schwerer und hypnotischer — und spinnt Geschichten von arkaner Fantasie und menschlicher Zerbrechlichkeit in Riffs, die zertrümmern, und Melodien, die wie ein Fluch verweilen. Hört euch auch ihre vorherige Single Octagon an!

Warcoe – Upon Tall Thrones erscheint am 26.09.2025 bei Ripple Music (LP/CD/digital)

Seit 2021 hat sich das in Pesaro ansässige Trio im Underground einen Namen gemacht mit einem Sound, der sowohl eine Hommage an die alten Götter als auch eine frische Hölle für sich ist: langsam brennend, groove-lastig und durchzogen von Stoner Metal Gift. Ihr Debütalbum The Giant’s Dream tauchte wie ein Monolith aus den Tiefen auf und erhielt Lob in der Szene, bevor Regain Records es auf Vinyl und CD veröffentlichte — eine passende Wiederauferstehung für ein Album, das in der primordialen Essenz des Doom verwurzelt ist. Der Nachfolger von 2023, A Place Dor Demons, bewies, dass Warcoe nicht nur eine Relikt-Rückkehrer-Band ist, sondern eine wahre Kraft, mit der man rechnen muss. Das Album landete auf Platz 2 der Doom Charts für die besten Titel im Dezember und auf Platz 37 für das gesamte Jahr, und vereinte meisterhaft die hymnische Kraft von Trouble mit der schleichenden Angst von Pentagram, während es gleichzeitig wie Saxon in einer kerzenbeleuchteten Krypta schwang.

Die Band bereitet sich nun darauf vor, ihre rohe Doom-Power erneut auf die Massen loszulassen, indem sie im Herbst 2025 ihr drittes Album und Debüt bei Ripple Music, Upon Tall Thrones, veröffentlicht.