SoftSun: das Duo unterzeichnet bei Heavy Psych Sounds und kündigt das zweite Album für den 07.11.2025 an.

Das kalifornisch-norwegische Shoegaze- und Post-Rock-Duo hat einen Vertrag bei Heavy Psych Sounds Records unterzeichnet und wird am 7. November ihr zweites Album Eternal Sunrise veröffentlichen. Am Mittwoch präsentierten sie den ersten Track A Hundred And Sixteen.

Erlebe einen Tagtraum mit dem neuen Track A Hundred And Sixteen.

SoftSun ist das Ergebnis einer göttlichen Zusammenarbeit zwischen visionären Musikern aus den entgegengesetzten Ecken der Welt, vom kalifornischen Mojave-Wüste bis zu den inspirierenden Landschaften Norwegens. Die Sängerin und Bassistin Pia Isaksen wuchs in Norwegen auf, während Gary Arce in der Mojave-Wüste in Südkalifornien lebt.

Ihre Umgebungen sind in ihrem wunderschön schweren und gleichzeitig ätherischen Sound nahezu spürbar. Arce’s traumhafte, filmische Gitarrenlandschaften bieten einen starken Kontrast zu Pia Isaksen’s schweren, melodischen Basskompositionen, während ihre ätherischen Vocals den Sound erheben und eine traumhafte Shoegaze-Qualität in die Songs bringen. Mit ihrem zweiten Werk und dem Debüt bei Heavy Psych Sounds taucht SoftSun tiefer in ihre klangliche Reise ein. Das Ergebnis ist eine meisterhafte und stimmungsvolle Erkundung — gleichzeitig wunderschön experimentell und völlig organisch — unterstützt von den sanften Percussionen des Schlagzeugers Robert Garson.

Eternal Sunrise von Softsun erscheint am 07.11.2025 bei Heavy Psych Sounds.