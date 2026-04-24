Presented by Time For Metal.rocks: Mosel Mayhem 2026: findet am Samstag des erst Mal statt

Am Samstag, dem 25. April 2026, verwandelt sich der Mergener Hof in Trier in einen Treffpunkt für die lokale Metalszene: Mit Mosel Mayhem 2026 feiert ein neues Festival seine Premiere – laut, intensiv und ohne Kompromisse.

Das frisch gestartete Format richtet sich bewusst an die Underground-Community. Statt großer Inszenierung steht hier die rohe Energie handgemachter Musik im Vordergrund. Drei Bands aus der Region sorgen für einen Abend, der vor allem Liebhaber von Death Metal, Black Metal und verwandten Genres ansprechen dürfte.

Regionale Bands, geballte Energie

Den Headliner-Slot übernimmt Rump-Fed-Ronyon, die mit ihrem modernen Death Metal und aktuellem Material für Druck und Dynamik sorgen. Ebenfalls auf der Bühne stehen Menschenfresser, die mit einer Mischung aus Black-, Death- und Thrash Metal sowie düsteren Horror-Vibes eine intensive Atmosphäre schaffen. Abgerundet wird das Line-Up von Grindeye, die instrumental zwischen Post-Rock, Stoner und Sludge unterwegs sind und dem Abend eine besondere Klangfarbe verleihen.

Fokus auf Szene und Atmosphäre

Mosel Mayhem setzt auf Nähe statt Distanz: kurze Wege, direkter Kontakt und eine familiäre Stimmung prägen das Konzept. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Musik und Gemeinschaft gleichermaßen im Mittelpunkt stehen.

Die wichtigsten Infos

Datum: Samstag, 25. April 2026

Samstag, 25. April 2026 Location: Mergener Hof , Trier

, Trier Einlass: etwa 19:00 Uhr

etwa 19:00 Uhr Beginn: ca. 19:30 Uhr

Mit seiner ersten Ausgabe legt Mosel Mayhem den Grundstein für ein mögliches neues Szene-Highlight in Trier. Die Premiere verspricht einen intensiven Abend – ehrlich, direkt und ganz im Sinne des Undergrounds.