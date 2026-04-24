Rachel Bolan: legt mit „Anything But You“ eine weitere Single nach

Mit Anything But You, der zweiten Single seines kommenden Solo-Debütalbums, liefert er einen weiteren Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet.

Nach vier Jahrzehnten als treibende Kraft hinter Skid Row, tritt Bassist und Songwriter Rachel Bolan nun mit seinem ersten Soloalbum unter dem Namen Bolan ins Rampenlicht. Gargoyle Of The Garden State ist ein kraftvolles, zutiefst persönliches Debüt, geprägt vom rauen Charme, der Attitüde und der erzählerischen Tiefe seiner New-Jersey-Wurzeln. Anything But You greift dabei die rohe, melodische Kante auf, die sich durch das gesamte Album zieht.

Mit Anything But You macht Bolan den nächsten Schritt in seine Solo-Welt – direkt, laut und kompromisslos er selbst.

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