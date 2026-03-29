Skid-Row-Bassist und Songwriter Rachel Bolan: kündigt erstes Soloalbum an

Skid Rows Rachel Bolan kündigt sein allererstes Soloalbum Gargoyle Of The Garden State an – die Debütsingle At War With Myself inklusive Video ist jetzt erhältlich.

Nach vier Jahrzehnten als treibende Kraft bei Skid Row tritt Bassist und Songwriter Rachel Bolan erstmals mit einem Soloalbum unter dem Namen Bolan auf. Gargoyle Of The Garden State ist ein kraftvolles, zutiefst persönliches Debüt, geprägt vom rauen Charme, der Attitüde und der erzählerischen Tiefe seiner New-Jersey-Wurzeln.

Produziert von dem Grammy-Gewinner Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Skid Row, Rush, Evanescence, Alice In Chains). Was als einfaches Gespräch unter Freunden begann, entwickelte sich schnell zu einem Werk, das Bolans Stimme als Songwriter und Musiker maßgeblich definiert.

„Gargoyle Of The Garden State ist kein Projekt, es ist ein Teil von mir“, sagt Bolan. „Genau wie ich, weiß es, wann es ernst sein muss und wo die Party stattfindet.“

Musikalisch bietet das Album eingängige, hymnische Songs, in denen Bolan die rohe Energie des Punk Rock mit starken Melodien verbindet. Ein besonderes Highlight ist das Cover von Oasis’ Rock And Roll Star, das er in seinem unverwechselbaren Stil neu interpretiert.

Über seine Rolle als Bassist hinaus spielt Bolan den Großteil der Instrumente selbst und formt das Album von Grund auf. Geprägt von Einflüssen aus Britpop und Glam bis hin zu Punk Rock und New Wave, spiegelt die Platte seine gesamte musikalische Laufbahn wider.

Mit dabei ist eine ganze Reihe enger Freunde und Weggefährten: seine Skid-Row-Bandkollegen Dave „Snake“ Sabo, Scotti Hill und Rob Hammersmith ebenso wie Corey Taylor, Danko Jones, Nuno Bettencourt, Damon Johnson und Steve Conte.

„Es war toll, mit so vielen talentierten Freunden zu arbeiten“, sagt Bolan. „Eine Erfahrung, die ich Jedem zumindest einmal im Leben wünschen würde.“

Im Kern zeigt Gargoyle Of The Garden State Bolan so ehrlich, wie nie zuvor. Ein Album voller Charakter, Melodie und Persönlichkeit, geprägt von jahrzehntelangen Einflüssen und zugleich so Bolan wie noch nie.

Formate:

CD Digipak

1LP Gatefold (black, 180g)

Gargoyle Of The Garden State Bolan Tracklist:

Seite A

1. Anything But You

2. At War With Myself feat. Danko Jones

3. Memory

4. See You On The Other Side feat. Snake Sabo

5. Bridges feat. Steve Conte

Seite B

6. Jet Black Universe feat. Nuno Bettencourt

7. Big Stick feat. Corey Taylor

8. Pretty Hell

9. Rock And Roll Star feat. Scotti Hill

10. Devil In The White

11. Walk Away feat. Damon Johnson