The Butcher Sisters: präsentieren neue Single „Potato (Pomme De Terre) mit Video

Die Mannheimer Metaller TBS lassen nach Genusshymnen wie White Monster oder Bierosaufus ex nicht lange auf den nächsten Nahrungsmittel-Hit warten.

Mit Potato (Pomme De Terre) liefern The Butcher Sisters den wohl epischsten Kartoffel-Song der Metalcore-Geschichte. Entstanden im Metal Fight Club-Duell gegen Hämatom, lautete die Challenge: Wer schreibt in 48 Stunden den besseren Song über die Kartoffel?

Die Antwort: Party-Metalcore mit fetten Breakdowns, Humor und einer Liebeserklärung an das heiligste aller Knollengewächse. Knusprig, würzig und absolut moshpit-tauglich. Pommes up!

Nächstes Jahr gehen TBS wieder auf große Reise. Die lustige Spaßtour führt die Band über acht Shows einmal quer durch Deutschland, Konzerte in Österreich (Graz) und der Schweiz (Zürich) sind auch dabei. Die Termine finden sich unten

Tourdates:

07.01. Saarbrücken – Garage

08.01. Dortmund – Westfalenhalle

09.01. Bremen – Pier 2

16.01. Dresden – Alter Schlachthof

17.01. (AT) Graz – Orpheum

28.01 Bielefeld – Lokschuppen

29.01. Ulm – Roxy

30.01. (CH) Zürich – Dynamo