The Butcher Sisters: kündigen „Das Schwarze Album“ für Januar an

TBS melden sich mit einem echten Monument zurück und kündigen heute ihr neues Werk Das Schwarze Album an, das am 23.01.2026 via Arising Empire erscheint.

Und einmal mehr verdeutlichen The Butcher Sisters, warum sie zu den spannendsten Acts der deutschen Heavy-Szene zählen. Die Band sprengte seit ihrer Gründung Genre-Grenzen und Konventionen und kombiniert weiterhin harte Metal-Riffs mit Rap-Vocals und eingängigen Hooks zu einem Gesamtmix, der laut, provokativ und voller Energie ist.

Nach dem Erfolg ihres gefeierten Vorgänger-Albums Das Weiße Album, das mittlerweile runde 20 Millionen Streams auf Spotify verzeichnet, folgt nun die nächste Klangoffensive – härter, kompromissloser und wie immer mit der unverwechselbaren TBS-Attitüde vorgetragen. Auch ihre jüngsten Singles White Monster und Herr Dokter brachten es schnell auf eine siebenstellige Anzahl an Streams und machen direkt Lust auf Konzerte.

Live sind The Butcher Sisters ohnehin ein Phänomen: Nach zahllosen Auftritten auf den größten und bekanntesten Festivals Deutschlands und Europas – von Wacken Open Air bis Summer Breeze, von Full Force bis Rock Am Ring – sind TBS noch lange nicht satt! Schon Anfang 2026 zieht die Band erneut los und geht auf große TBS Rock, Rap & Zaubershow Tour, die lauter, größer und spektakulärer wird als all ihre Tourneen zuvor.

TBS live 2025:

17.10.2025 Mannheim – Maimarktclub (Heimspiel 3) Ausverkauft!

The Butcher Sisters – Rock, Rap & Zaubershow Tour 2026

22.01.2026, Pratteln (CH), Z7 Konzertfabrik

23.01.2026 – Ludwigsburg, MHP-Arena

24.01.2026 – München, TonHalle

30.01.2026 – Berlin, Columbiahalle

31.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

05.02.2026 – Fürth, Stadthalle Fürth

06.02.2026 – Leipzig, Haus Auensee

07.02.2026 – Hamburg, Inselpark Arena

27.02.2026 – Köln, Palladium

28.02.2026 – Offenbach, Stadthalle Offenbach