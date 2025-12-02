EMP x The Butcher Sisters: Exklusive Clubshow + Autogrammstunde

Nach Das Weiße Album kommt nun Das Schwarze Album (VÖ: 23.01.2026). Wer jetzt an einen plötzlichen Waschfehler denkt, liegt falsch: The Butcher Sisters (TBS) setzen ihren Farbkreis einfach konsequent fort. Der EMP-Store Dortmund freut sich deshalb, die Band, die für ihre frenetische Fusion aus Metal und Deutschrap bekannt ist, am 29.01.26 zur Autogrammstunde mit brandneuem Album begrüßen zu dürfen. Und weil es TBS nie bei halben Sachen belassen, folgt am selben Abend ein exklusives Clubkonzert im FZW Dortmund mit streng limitierten 300 Tickets, die ausschließlich im Bundle mit einer exklusiven “Red/Black Marbled” Vinyl bei EMP Exclusive Merchandise Products erhältlich sind.

Die Band setzt damit nicht nur eine erfolgreiche Zusammenarbeit fort, sondern knüpft auch an ein ereignisreiches Jahr an: Im Januar 2025 kletterte das dritte Studioalbum von TBS, Das Weiße Album, direkt auf Platz 11 der Offiziellen Deutschen Albumcharts – ein beachtlicher Erfolg, der sich beim Release-Event im EMP-Store Leipzig bereits abzeichnete: Über 100 Fans kamen zur Autogrammstunde, bevor es zum ausverkauften Konzert ins Täubchenthal weiterging. Im März 2025 folgte dann ein weiteres besonderes Highlight: ein “Members Only”-Konzert für die Mitglieder des EMP Backstage Clubs im Matrix Bochum, das erneut zeigte, wie nah TBS ihre Community an sich ranlassen.

Mit Das Schwarze Album wagen die Butcher Sisters nun den mutigen Schritt auf die dunkle Seite der Farbpalette – natürlich wie immer mit einem Augenzwinkern. Fans dürfen sich auf frische Songs, erinnerungswürdige Begegnungen bei der Signing Session und ein energetisches Live-Set am Abend freuen. Und um das Erlebnis noch ein wenig perfekter abzurunden, wird es für die 300 Fans mit Konzerttickets im Anschluss an die Show im Dortmunder FZW noch ein Meet&Greet mit TBS in gemütlicher Clubatmosphäre geben.

The Butcher Sisters Signing Session im EMP-Store Dortmund

Wann: Freitag, 29.01.2026

Wo: Potgasse 4

Uhrzeit: 16:30 – 17:30 Uhr

Das Schwarze Album wird bei EMP exklusiv im Bundle mit den Konzerttickets als “Red/Black Marbled” Vinyl Edition angeboten und dort außerdem in einer Liquid-Edition, einer “Pipi Kaka”-Edition und der “Sparkle Universe”-Edition sowie natürlich im CD-Format erhältlich sein. Das Album gibt es neben jeder Menge Merch nicht nur im EMP-Onlineshop zu ergattern, sondern ebenfalls im Store in Dortmund, wo sich Fans ihre Schätze direkt vor der Show noch von ihren fünf Rapcore-Idolen signieren lassen können.

Der VVK des exklusiven Vinyl-/Ticket-Bundles läuft ab Montag, 1. Dezember auf EMP.de. Wer dieses besondere Konzert in kleiner, sicherlich wunderbar schweißtreibender Runde nicht verpassen will, sollte sich beeilen!

The Butcher Sisters live:

Rock, Rap & Zaubershow Tour 2026

23.01.2026 – Ludwigsburg, MHP-Arena

24.01.2026 –München, TonHalle

29.01.2026 – Dortmund, FZW (exklusives Clubkonzert + Meet&Greet)

30.01.2026 – Berlin, Columbiahalle

31.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

05.02.2026 – Fürth, Stadthalle Fürth

06.02.2026 – Leipzig, Haus Auensee

07.02.2026 – Hamburg, Inselpark Arena

27.02.2026 – Köln, Palladium

28.02.2026 – Offenbach, Stadthalle Offenbach