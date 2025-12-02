Dust In Mind: präsentieren neuen Song „T.I.M.E“

Ein weiterer Vorbote auf das 2026 erscheinende neue Album.

T.I.M.E ist eine Hymne der Widerstandsfähigkeit – eine kraftvolle Mischung aus Emotion und Stärke, die den Kampf gegen Zweifel und Dunkelheit einfängt. Dust In Mind vereinen massive Riffs, mitreißende Melodien und rohe Emotionen zu einem Song, der gleichermaßen kraftvoll und erhebend wirkt. Inspiriert von Korn und Bad Omens, erinnert T.I.M.E daran, dass kein Sturm ewig währt – alles, was wir brauchen, ist Zeit. Perfekt für Playlists, die Power, Melodie und Hoffnung im modernen Metal vereinen.

„T.I.M.E ist unser Schlachtruf, ein Kraftschub, geboren aus Zweifel, Dunkelheit und dem Willen, wieder aufzustehen. Es ist eine Erinnerung daran, dass kein Sturm ewig währt … manchmal braucht man einfach nur Zeit.“ – Dust In Mind

