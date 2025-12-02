Marissa Nadler: feiert die Veröffentlichung vom Tribute-Album „Best Of Nine Inch Nails Redux“ mit dem neuen Musikvideo „The Great Below“

Am 28. November 2025 wurde das Tribute-Album Best Of Nine Inch Nails Redux weltweit veröffentlicht. Zur Feier des Anlasses ist der hypnotische Beitrag von Marissa Nadler mit dem Titel The Great Below erschienen, der mit einem beeindruckenden Musikvideo aufwartet, das von der vielseitigen Künstlerin selbst erstellt, inszeniert und bearbeitet wurde.

Das offizielle Musikvideo zu Marissa Nadlers atemberaubender Version des NIN-Klassikers The Great Below kann jetzt hier angesehen werden:

Best Of Nine Inch Nails Redux hier streamen.

Marissa Nadler äußert sich zu The Great Below: „Both Milky and I were immediately drawn to the song’s intimate darkness and atmosphere – elements that resonate deeply with our own work.“ Die Singer-Songwriterin und bildende Künstlerin fährt fort: „In this version, we aimed to preserve the original’s haunting sense of isolation and shimmering despair. Nine Inch Nails have an incredible ability to evoke emotion through restraint and texture, both in their records and in Trent Reznor and Atticus Ross’s recent film scores. The sense of suspense created by that restraint in The Great Below was immensely compelling to us. I’ve always been drawn to the slowest, saddest corners of a record – the ones that can open up into new realms – and The Great Below felt like one of those rare portals.“

Marissa Nadler ist als Singer-Songwriterin bekannt und veröffentlichte im Sommer 2025 ihr von der Kritik gefeiertes zehntes Studioalbum New Radiations. Als Musikerin ist die Mezzosopranistin schwer zu kategorisieren, da sie Folk und Country nahtlos mit Elementen von Black und Experimental Metal verbindet.

Mehr Informationen zum Tribute-Album Best Of Nine Inch Nails Redux findet ihr hier:

Parallel zum Begleitalbum Best Of Nine Inch Nails Redux hat Magnetic Eye Records am 28. November The Downward Spiral Redux, das 14 Coverversionen der Originalalbum-Tracks in der Reihenfolge enthält, aufgenommen von einigen der faszinierendsten Künstler im Bereich Hard und Heavy Music. Beide Tribute-Alben sind hier erhältlich.