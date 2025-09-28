Blue Heron: präsentieren Videosingle „Head Like A Hole“ vom Tribute-Album „Best Of Nine Inch Nails Redux“

Die Stoner Metal-Band Blue Heron aus Albuquerque veröffentlicht die erste Single aus dem Begleitalbum Best Of Nine Inch Nails Redux, das parallel zur kommenden MER Redux Series-Ausgabe The Downward Spiral Redux erscheinen wird. In Form eines etwas eingesperrten Musikvideos zollen sie dem Track Head Like A Hole auf eindrucksvolle und mitreißende Weise Tribut. Seht euch das Video hier an:
Das Videomaterial stammt von JT Schmidlapp, Unterstützung erhielt er dabei von Andrew Sanchez. Die Bearbeitung wurde bei Ritual Video durchgeführt.
Blue Heron kommentieren: „It’s always been a dream to cover a Nine Inch Nails song, but the opportunity never presented itself being that I’ve never played in an Industrial band,“ schreibt Bassist Big Steve Schmidlapp. „I was beyond excited when we were asked to do a track for the Nine Inch Nails Redux and was shocked that Head Like A Hole hadn’t already been taken. Head Like a Hole was the gateway song for me and many others to find Nine Inch Nails and industrial music in the early 90s. I always felt like the synthesized bass line would be a badass heavy groovy guitar riff, which was the foundation of how we approached creating our rendition. We definitely put our own stamp on the song, I’m excited to hear what people think of it.“
Best Of Nine Inch Nails Redux – Trackliste:
1. Snakemother – The Day The World Went Away / Sin
2. Blue Heron – Head Like a Hole
3. Graycon – Right Where It Belongs
4. The Ocean – Even Deeper
5. Evi Vine – This Isn’t The Place
6. Nonexistent Night – The Perfect Drug
7. The Moth Gatherer – The Hand That Feeds
8. Chrome Ghost – Every Day Is Exactly The Same
9. Marissa Nadler – The Great Below
10. Bees Made Honey In The Vein Tree – Over & Out
11. Thou – Suck
12. Orbiter – Terrible Lie
13. Bleakheart – Something I Could Never Have
Mastering: Zach Weeks im God City Studios in Salem, Massachusetts (US)
Artwork, Layout & Design: Łukasz Jaszak
Beide Tribute-Alben sind für den 28. November 2025 über Magnetic Eye Records angekündigt.
Parallel zum Begleitalbum Best Of Nine Inch Nails Redux wird Magnetic Eye Records auch The Downward Spiral Redux veröffentlichen, das 14 Coverversionen der Originalalbum-Tracks in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung enthält, aufgenommen von einigen der faszinierendsten Künstler der harten und schweren Musikszene von heute.
Blue Heron wurde 2018 gegründet, um den weiten Himmel von New Mexico mit massiven Klängen zu füllen und ihre Wüste mit donnernden Riffs und rauen Vocals zu durchdringen. Die Band stammt aus Albuquerque und veröffentlichte 2021 die EP Black Blood of the Earth / A Sunken Place, gefolgt von zwei Studioalben: Ephemeral (2022) und Everything Fades (2024). Letzteres erhielt internationale Anerkennung und festigte den Status der Band als aufstrebende Kraft in der Desert Rock-, Stoner- und Doom Metal-Szene. Ihre enge Verbindung zur Wüste ist untrennbar mit ihrer Identität und ihrem Sound verbunden. Im Oktober wird die Band auf Tour nach Europa kommen, um ihr bevorstehendes neues Album Emulations zu supporten und beim Best Of Nine Inch Nails Redux teilzunehmen.
Blue Heron Live
10 Oct 2025 Karlsruhe (DE) Alte Hackerei +High Desert Queen
11 Oct 2025 München (DE) Keep It Low Festival
12 Oct 2025 Arnstadt (DE) Rockjungfer
13 Oct 2025 Bamberg (DE) Live Club +Submarine on Mars
14 Oct 2025 Hagen (DE) Werkhof Hohenlimburg +Stargo
15 Oct 2025 Rotterdam (NL) Roodkapje +Mephistofeles +High Desert Queen
16 Oct 2025 Tilburg (NL) Little Devil +Gnome +Tankzilla
17 Oct 2025 Trier (DE) Rothaus +Organic Destruction
19 Oct 2025 Antwerp (BE) Desertfest Belgium