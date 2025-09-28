Time For Metal – Event Rückblick: der Festival Sommer 2025

Der Time For Metal – Event Rückblick zum Festival Sommer 2025 ist da! Zwischen April und September waren wir auf 65 Festivals unterwegs und haben insgesamt 99 Berichte verfasst. Erlebt mit uns die Highlights des Sommers, spannende Auftritte und unvergessliche Momente aus der Welt der Metal-Festivals. Hier könnt ihr alle Festivals mit ihren Artikeln nachlesen.

April

Epic Fest am 04.04. und 05.04.2025 in Roskilde, Dänemark (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Franconia Festival am 11.04. und 12.04.2025 in der MusicHall Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Eastercross Festival am 19.04.2025 in der Neckarhalle, Oberndorf (den Artikel findet ihr HIER!)

19. Mosh Im Mai am 26.04.2025 in der Kieler Räucherei (den Artikel findet ihr HIER!)

Mai

Hell Over Halen Festival am 02.05. und 03.05.2025 in Halen – Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Hell Over Halen Festival am 02.05. und 03.05.2025 in Halen – Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Walpurgisnacht 2025 am 02.05. und 03.05.2025 im ORWOHaus Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock In Rautheim am 09.05. und 10.05.2025 in Braunschweig – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock In Rautheim am 09.05. und 10.05.2025 in Braunschweig – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Into The Dark: Chapter 1 am 24.05.2025 in der Szene in Wien (den Artikel findet ihr HIER!)

Metalheadz Open Air am 30.05. und 31.05.2025 in Eggelstetten (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 29.05. bis zum 01.06.2025 in Rastede (den Artikel findet ihr HIER!)

Dark Troll Festival 2025 vom 29.05. bis 01.06.2025 in der Burgruine Schweinsburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Keilertage vom 30.05. bis 01.06.2025 in Nörten-Hardenberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Juni

Chronical Moshers Open Air vom 05.06. bis 07.06.2025 am Mühlteich Hauptmannsgrün (den Artikel findet ihr HIER!)

Sternenklang Festival vom 05.06. bis 08.06.2025 in Niederburg Kranichfeld (1 von 2) (den Artikel findet ihr HIER!)

Sternenklang Festival vom 05.06. bis 08.06.2025 in Niederburg Kranichfeld (2 von 2) (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2025 vom 06.06. bis 08.06.2025 am Nürburgring – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2025 vom 06.06. bis 08.06.2025 am Nürburgring – Sonntag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Im Park vom 06.06. bis 08.06.2025 in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockhard Festival vom 06.06. bis zum 08.06.2025 – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockhard Festival vom 06.06. bis zum 08.06.2025 – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockhard Festival vom 06.06. bis zum 08.06.2025 – Tag drei (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock ob’e Hütt am 07.06.2025 in Kropp (den Artikel findet ihr HIER!)

Nova Rock vom 11.06. bis 14.06.2025 in Nickelsdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Mahlstrom Open Air vom 12.06. bis 14.06.2025 am Herthasee (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2025 vom 19.06. bis 21.06.2025 in Netphen–Deuz – Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2025 vom 19.06. bis 21.06.2025 in Netphen–Deuz – Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2025 vom 19.06. bis 21.06.2025 in Netphen–Deuz – Tag 3 (den Artikel findet ihr HIER!)

Resurrection Fest vom 25.06. bis 28.06.2025 in Viveiro, Spanien (den Artikel findet ihr HIER!)

18. Hörnerfest vom 26.06. bis 28.06.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

18. Hörnerfest vom 26.06. bis 28.06.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Fahrdorf Open Air vom 26.06. bis 29.06.2025 in Fahrdorf bei Schleswig (den Artikel findet ihr HIER!)

Impericon Festival am 27.06. und 28.06.2025 in Leipzig – Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Impericon Festival am 27.06. und 28.06.2025 in Leipzig – Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

SOL Sonic Part II am 28.06.2025 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Juli

Rockharz – Das Festival an der Teufelsmauer vom 02.07. bis 05.07.2025 in Ballenstedt – Mittwoch (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz – Das Festival an der Teufelsmauer vom 02.07. bis 05.07.2025 in Ballenstedt – Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz – Das Festival an der Teufelsmauer vom 02.07. bis 05.07.2025 in Ballenstedt – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz – Das Festival an der Teufelsmauer vom 02.07. bis 05.07.2025 in Ballenstedt – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Wolfweez Festival am 04.07. und 05.07.2025 in Irslingen (den Artikel findet ihr HIER!)

5. Burning Pants vom 04.07. bis 06.07.2025 in Hude bei Oldenburg (Tag 1/3) (den Artikel findet ihr HIER!)

5. Burning Pants vom 04.07. bis 06.07.2025 in Hude bei Oldenburg (Tag 2/3) (den Artikel findet ihr HIER!)

5. Burning Pants vom 04.07. bis 06.07.2025 in Hude bei Oldenburg (Tag 3/3) (den Artikel findet ihr HIER!)

Black Sabbath und Ozzy Osbourne – Back To The Beginning – The Final Show am 05.07.2025 im Villa Park in Birmingham (den Artikel findet ihr HIER!)

Obscene Extreme vom 09.07. bis 12.07.2025 in Trutnov, Tschechien (den Artikel findet ihr HIER!)

In Flammen Open Air vom 10.07. bis 12.07.2025 in Torgau (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Magic Festival 2025 vom 10.07. bis 12.07.2025 in Fredericia, Dänemark – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Magic Festival 2025 vom 10.07. bis 12.07.2025 in Fredericia, Dänemark – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Magic Festival 2025 vom 10.07. bis 12.07.2025 in Fredericia, Dänemark – Tag drei (den Artikel findet ihr HIER!)

Field Invasion Festival 2025 am 11.07. und 12.07.2025 in Urbach (den Artikel findet ihr HIER!)

Anniversary Warm-Up zum 20. Baden In Blut Open Air am 17.07.2025 in Weil am Rhein (den Artikel findet ihr HIER!)

Shelter Festival 2025 vom 17.07. bis 19.07.2025 in Eggebek (den Artikel findet ihr HIER!)

20. Baden In Blut Open Air am 18.07. & 19.07.2025 in Weil am Rhein (den Artikel findet ihr HIER!)

Lieder Am See am 19.07.2025 am Brombachsee in Enderndorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 23.07. bis 26.07.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Mittwoch und Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 23.07. bis 26.07.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 23.07. bis 26.07.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock The Forest 2025 am 25.07. und 26.07.2025 in Rengsdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Q Festival 2025 am 25.07. und 26.07.2025 in Freißenbüttel (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Q Festival 2025 am 25.07. und 26.07.2025 in Freißenbüttel (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Heimburger Metalnacht Festival 2025 am 25.07. und 26.07.2025 (den Artikel findet ihr HIER!)

Dortmund Deathfest 2025 – die Pre Party am 31.07.2025 (den Artikel findet ihr HIER!)

August

Wacken Open Air 2025 – Das größte Heavy Metal Festival vom 30.07. – 02.08.2025 (den Artikel findet ihr HIER!)

Dortmund Deathfest 2025 am 01.08. und 02.08.2025 – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Dortmund Deathfest 2025 am 01.08. und 02.08.2025 – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air 2025 vom 07.08. bis 09.08.2025 in Schlotheim (Donnerstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air 2025 vom 07.08. bis 09.08.2025 in Schlotheim (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Party.San Metal Open Air 2025 vom 07.08. bis 09.08.2025 in Schlotheim (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Taubertal Festival vom 07.08. bis 10.08.2025 in Rothenburg ob der Tauber – Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Taubertal Festival vom 07.08. bis 10.08.2025 in Rothenburg ob der Tauber – Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Taubertal Festival vom 07.08. bis 10.08.2025 in Rothenburg ob der Tauber – Tag 3 (den Artikel findet ihr HIER!)

Taubertal Festival vom 07.08. bis 10.08.2025 in Rothenburg ob der Tauber – Tag 4 (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2025 vom 13.08. bis 16.08.2025 in Dinkelsbühl – Mittwoch (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2025 vom 13.08. bis 16.08.2025 in Dinkelsbühl – Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2025 vom 13.08. bis 16.08.2025 in Dinkelsbühl – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Summer Breeze Open Air 2025 vom 13.08. bis 16.08.2025 in Dinkelsbühl – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Reload Festival vom 14.08. bis 16.08.2025 in Sulingen – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Reload Festival vom 14.08. bis 16.08.2025 in Sulingen – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Hoflärm Festival vom 14.08. bis 16.08.2025 in Marienthal (Tag 1) (den Artikel findet ihr HIER!)

Hoflärm Festival vom 14.08. bis 16.08.2025 in Marienthal (Tag 2) (den Artikel findet ihr HIER!)

Hoflärm Festival vom 14.08. bis 16.08.2025 in Marienthal (Tag 3) (den Artikel findet ihr HIER!)

Angeliter Open Air 2025 am 15.08. und 16.08.2025 in Taarstedt bei Schleswig (den Artikel findet ihr HIER!)

Baltic Open Air 2025 vom 21.08. bis 23.08.2025 in Busdorf bei Schleswig (den Artikel findet ihr HIER!)

Deathfeast Open Air 2025 vom 21.08. bis 23.08.2025 in Andernach / Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Deathfeast Open Air 2025 vom 21.08. bis 23.08.2025 in Andernach / Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Fallen Fortress Open Air 2025 am 23.08.2025 Bad Dürkheim (den Artikel findet ihr HIER!)

Metalacker Tennenbronn am 29.08. und 30.08.2025 in Schramberg-Tennenbronn (den Artikel findet ihr HIER!)

September

Break Out Open Air vom 04.09. bis 07.09.2025 im Ferienland Crispendorf in Schleiz/Thüringen (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 05.09. bis 07.09.2025 in Luhmühlen – Tag eins (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 05.09. bis 07.09. 2025 in Luhmühlen – Tag zwei (den Artikel findet ihr HIER!)

11. Rock Bei Kurt Festival am 06.09.2025 in Dratum Rock City (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2025 vom 11.09.2025 bis 13.09.2025 in der Balver Höhle – Der Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Prophecy Fest 2025 vom 11.09.2025 bis 13.09.2025 in der Balver Höhle – Der Samstag (Artikel folgt)

Metal Forces Festival am 20.09.2025 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

19.-20.09.2025 Party.San Herbstoffensive VI im Uhrenwerk in Weimar (Artikel folgt)

Hard On The Wind Festival am 19.09.2025 in der Pumpe in Kiel (Artikel folgt)

Haby Rockt Open Air vom 19.09 bis 20.09.2025 (Artikel folgt)

Euroblast Festival 2025 vom 26.09.2025 bis 28.09.2025 in Köln (Artikel folgt)