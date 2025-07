Impericon Festival am 27.06. und 28.06.2025 in Leipzig – Tag 2

Festivalname: Impericon Festival 2025

Bands: Necrotted, Myra, Elwood Stray, ZSK, Fit For An Autopsy, The Butcher Sister, Swiss & Die Anderen, Kanonenfieber, Hatebreed, Stick To Your Guns, Bury Tomorrow, Heaven Shall Burn, Hard Times Don’t Last, Defects, Guilt Trip, Delilah Bon, As Eerything Unfolds, Within Destruction, Boston Manor, Trophy Eyes, Letlive, Paleface Swiss, Imminence, Polaris, Donots, The Ghost Inside, Motionless In White, A Day To Remember, Bullet For My Valentine

Ort: Leipzig, Neue Messe

Datum: 27.06. – 28.06.2025

Kosten: Zwei-Tages-Ticket ca. 175 Euro

Genre: Metal

Veranstalter: Impericon

Link: https://www.impericon.com/de/pages/festival

Hier kommt ihr zum Bericht des ersten Tages.

Der zweite Tag, der Samstag, startet für uns gegen 13:30 Uhr, wo wir kurz in As Everything Unfolds reinschnuppern, die die ersten Fans schon mal mit Brit-Rock auf sich aufmerksam machen wollen. Doch viel lieber genießen diese die Sonne oder sitzen vor dem Areal neben dem Springbrunnen.

Die erste Wallung kann man bei Boston Manor um 14:40 Uhr erkennen. Die Band aus Blackpool hat uns schon auf dem Nova Rock begeistert und kann auch heute wieder mächtig abliefern. Obwohl die Jungs ziemlich jung wirken, sind sie schon 12 Jahre im Musikbusiness und haben 2024 ihr fünftes Album Sundiver aufgenommen. Heute überzeugen sie mit Songs wie Container, Sliding Doors, Why I Sleep oder Bad Machine. Yeah, that’s great!

Die nächste Band auf unserer Agenda ist um 16:45 Uhr Paleface Swiss, ebenfalls Nova Rock-Entdeckung, die sich zwar immer als „kleine Band aus der Schweiz“ anpreisen, aber bei weiten nicht mehr so klein sind, wie sie immer sagen. Sie fordern förmlich vom Publikum ein, „seinen Arsch zu bewegen“ und auch von Moshpit und Crowdsurfern können sie nicht genug bekommen. Metalcore pur drischt da auf uns ein, die Jungs wissen halt, wie das geht und bei ihrer Setlist dürfen Songs wie Hatred, The Gallow, Enough, River Of Sorrows oder Love Burns nicht fehlen, genauso wenig wie die Ladys auf den Schultern ihrer Männer. Die schönste Botschaft des Tages kommt von Sänger Marc „Zelli“ Zellweger, der das Publikum bittet auf sich mental aufzupassen und „Wer Probleme hat, soll sich Hilfe holen“ – „Ich habe schon so viele wundervolle Menschen verloren und möchte nicht, dass noch mehr dazu kommen“, so seine Ansage. Genau, so ist es Marc – danke für deine Worte.

Jetzt kommen die Abräumer des Tages nacheinander, die Pausen zwischen den Bands werden immer kleiner. Jetzt heißt es, Zähne zusammenzubeißen und durchhalten. Imminence überzeugen um 17:30 Uhr mit schwedischem Post-Metalcore und Geigenelementen, während es Polaris aus Australien um 18:15 Uhr ’nen Ticken härter mögen und mit ihrem Metalcore-Repertoire begeistern.

Wir sind jetzt bei The Ghost Inside vor der Bühne. Die US-Jungs haben wir beim Rock Im Park das erste Mal hören und lieben gelernt. Während im Park der Zuspruch noch nicht so groß war, ist dies beim Impericon anders – die Fans von TGI oder dem Metalcore an sich stehen dicht gedrängt, um die spielfreudige Band bei ihrem Set zu erleben, die auch mit Geschenken an den Fans nicht geizt. Dazwischen gibt es ein Loblied an die Fans, an die Veranstaltung, an die Nachfolgeband A Day To Remember und Letlive, die schon vorher ihren Auftritt hatten und, ebenfalls wie The Ghost Inside, aus Los Angeles kommen. Musikalisch überzeugen Sänger Jonathan Vigil und Co. unter anderem mit Death Grip, Wash It Away, Move Me, Dear Youth, Going Under oder Aftermath. Crowdsurfer und Circlepits sind, natürlich, auch bei der Show dabei und runden das Ganze perfekt ab.

Was fürs Herz und für die meist weiblichen Fans folgt jetzt auf der Nebenbühne. Die Metalcoreband Motionless In White gibt jetzt alles, die Bühne niederzureißen und eine Hammershow abzuliefern.

Natürlich machen sie das auch, allein ihre Fans hypen sie so durch den Abend, dass man oft mehr die Massen, als Sänger Chris Cerulli hört. Nicht nur ihre Songs mit dem gewissen Tiefgang machen die Band für viele Fans zum Idol. Auch ihre Texte, die sich mit persönlichen Erfahrungen, historischen Persönlichkeiten oder Mythen befassen, haben eine gewisse Faszination, die sich auch in ihren Liedern niederschlägt und die die Fans so feiern, darunter The Whorror, Meltdown, Masterpiece, Slaughterhouse, Voices oder Eternally Yours. Die Zeit verfliegt, es ist schon 21:20 Uhr und jetzt stehen nur noch zwei Bands auf der Agenda: A Day To Remember und Bullet For My Valentine.

Zuerst sind A Day To Remember dran. Die US-Boys, die in letzten drei Jahren eher selten in Deutschland zu hören waren, holen dies jetzt gewaltig auf: Rock Im Park/Rock Am Ring, Vainstream, Impericon – überall da sind Jeremy McKinnon und seine Jungs vertreten. Es wird eine fette Party gefeiert, es fliegen Schnipsel aller Farben, Luftschlangen, Wasserbälle, Klorollen und T-Shirts durch die Menge. Diese ist völlig am Ausrasten, es wird gemosht und gehüpft was das Zeug hält, Crowdsurfer fliegen nur so dahin und der Moshpit ist immer am Laufen. Während der letzten Jahre hat sich die Band als absoluter Publikumsliebling entpuppt und gemeinsam feiert man zu Krachern wie The Downfall Of Us, Larry, What Are You Made Of?, 2nd Sucks, Bad Blood, All My Friends und Miracle und das Publikum ist förmlich durch nach so viel Energie und Spielfreude.

Nur noch ein bisschen durchhalten für die Headliner Bullet For My Valentine, die 22:30 Uhr anfangen, wo A Day To Remember aufgehört haben. Satter Gitarrensound, harte Riffs, ausgeklügelte Techniken und ein überragender Matthew Tuck, der bereits seit 1998 auf der Bühne steht und mit seinem britisch angehauchten Metal einfach überragend und federführend in der Szene ist. Die Fans feiern die Band trotz der fortgeschrittenen Stunde, die schon alle großen Bühnen gerockt hat und immer ein Garant für eine gute Show und viele tolle Songs ist. Dabei dürfen Her Voices Resides, 4 Words, Tears Don’t Fall, Hit The Floor, All This Things I Hat (Revolve Around Me) oder Hand Of Blood nicht fehlen und um 23:40 Uhr ist das Impericon Jubiläum Geschichte – Fortsetzung folgt: Das Datum fürs nächste Jahr steht nach dem großen Erfolg schon fest: Am 26.06. und 27.06.2026 wird das nächste Impericon Festival über die Bühne gehen.